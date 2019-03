Na albu z roku 1975 jamajský zpěvák reggae Peter Tosh, bývalý kolega Boba Marleyho ve slavné skupině Wailers, volá po legalizaci marihuany: That's the best thing you can do (Je to to nejlepší, co můžete udělat). Co bylo před lety rebelským voláním, se v posledních letech na Jamajce, kde byla píseň po svém uvedení zakázána, začíná dít.

Domovina karibských rastamanů se přidala k řadě jiných zemí, kde je obchod s konopím středem velkého zájmu. Už se ho chopili i burzovní investoři na Wall Street, včetně velkých hedgeových fondů.

Hodnota akcie burzovně obchodovaného fondu ETFMG Alternative Harvest ETF, který drží převážně akcie amerických a kanadských konopných firem, od začátku letošního roku vzrostla na newyorské burze téměř o padesát procent. A roste i objem aktiv, která má fond ve správě − částka již přesáhla jednu miliardu dolarů. Hodně peněz investoři nalévají i do jednotlivých firem.

Růstu trhu s konopím nahrává postupné uvolňování pravidel pro produkci marihuany, ať pro léčebné, či dokonce rekreační využití v Kanadě, řadě států USA, Uruguayi, Izraeli i v řadě evropských zemí.

Ve Spojených státech se zatím čeká na legalizaci na federální úrovni. Analytici a investoři předpokládají, že ke změně by mohlo dojít po příštích prezidentských volbách v roce 2020.

Marihuana má podle expertů nejen obrovský léčivý potenciál, a tím i široké pole možností ve farmacii, ale uplatní se rovněž v potravinářství a při výrobě kosmetiky.

Velcí hráči přicházejí

"Vlády otevírají prostor pro toto podnikání rychlostí, se kterou není snadné držet tempo," řekl nedávno agentuře Bloomberg o situaci v Evropě Antonio Constanzo, generální ředitel britské společnosti EMMAC Life Sciences. Tato společnost, primárně zaměřená na využití konopí v medicíně, v současnosti zvažuje svůj vstup na londýnskou burzu.