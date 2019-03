První větší světová aerolinka zrušila rozsáhlou objednávku nových letounů Boeing 737 Max 8. Indonéská společnost Garuda odřekla miliardový kontrakt na 49 letounů kvůli "ztrátě důvěry" ve stroj, který má za sebou dvě dosud neobjasněné havárie. Pokud by storna objednávek pokračovala, americký výrobce Boeing by se mohl dostat do výrazných problémů.

Čím více se o společnost Boeing zajímají federální vyšetřovatelé ve Spojených státech, tím méně důvěřují výrobci letadel jeho klienti. "Naši pasažéři ztratili důvěru v létání s typem Max 8," odpověděl televizi CNN mluvčí aerolinky Garuda Ikhsan Rosan na otázku, proč firma zrušila zakázku původně na padesát letadel. Celková cena zakázky v roce 2014 činila 4,9 mi­liardy dolarů (v přepočtu 111 mi­liard korun).

Zástupci Boeingu se chystají na konci března na cestu do Jakarty, kde chtějí s vedením aerolinky o zrušeném kontraktu ještě jednat.

4,9 miliardy dolarů (111 miliard korun) činila celková cena zakázky aerolinek Garuda na 50 letadel Boeing 737 Max 8.

Garuda je prudce rostoucí indonéská letecká společnost, která provozuje momentálně 141 letounů. Poradenská společnost Skytrax ji pravidelně zařazuje mezi aerolinky s nejlepším servisem pro zákazníky.

Jeden stroj typu 737 Max 8 už do své flotily Garuda zařadit stihla, o dalších 49 zájem nemá. Důvodem jsou již zmíněné havárie dvou letadel stejného typu, které se staly v rozmezí pěti měsíců. Letadla se zřítila několik minut po startu a na jejich palubách zemřeli všichni cestující i celá posádka.