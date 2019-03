Před týdnem ohlásily koaliční strany ANO a ČSSD "skvělou zprávu", že se od příštího roku zvedne rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun. S dovětkem, že se kvůli nutným úsporám nebude týkat už narozených dětí do čtyř let, jak zněl původní slib ČSSD. Dostanou ho jen ti rodiče, jimž se narodí dítě po novoroční půlnoci. To naštvalo tisíce lidí, kteří to dali najevo na sociálních sítích. Obě vládní strany teď hledají cestu, jak z toho ven.

Jde o nemálo voličů. Petici za zvýšené příspěvky i pro čtyřleté děti podepsalo přes 30 tisíc lidí. Více než 64 tisíc lidí se pak přidalo k facebookové iniciativě Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek. I s dalšími rodinnými příslušníky tak jsou ve hře statisíce volebních hlasů. "My jsme si neuvědomili, že je to nespravedlivé," reagoval premiér Andrej Babiš pro Českou televizi.

Nabídl setkání zástupcům zmíněné facebookové skupiny. "Za skupinu jsem položil dotaz, zda mu to přijde spravedlivé, a on mi nabídl setkání," potvrdil zakladatel skupiny Martin Štros. Schůzka se má konat dnes ráno.

11 miliard korun by podle ministryně práce Jany Maláčové vyneslo zdanění aktiv bank.

Babiš nereagoval na včerejší dotaz HN, zda bude na jednání schopen předložit konkrétní návrh, kde vzít chybějících osm miliard, aby se mohl rodičovský příspěvek zvednout z 220 na 300 tisíc korun také dětem do čtyř let věku. To by státní pokladnu vyšlo celkově na 11 miliard korun.