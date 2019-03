Když Britové téměř před třemi lety v referendu odhlasovali odchod z Evropské unie, zastánci tohoto kroku jim slibovali, že brexit bude cestou k hospodářskému blahobytu. Místo toho se teď zástupci britských firem i zaměstnanců shodují: "Naše země čelí stavu celonárodní nouze. Nemůžeme dostatečným způsobem zdůraznit, jak vážná je tato krize pro podniky i pro pracující," napsalo vedení odborů a Svazu britského průmyslu ve společném dopise britské premiérce Therese Mayové.

Svědčí to o závažnosti problémů, do kterých Spojené království dostává nutnost opustit EU. A právě nyní přichází klíčové období, během něhož padne rozhodnutí, jak to vlastně s britským odchodem dopadne. Situace je o to složitější, že Británií už týdny zmítá politický chaos. V sobotu v Londýně podle organizátorů demonstrovalo více než milion lidí za opakování referenda o členství v EU. Premiérka Mayová ztrácí podporu své vlastní Konzervativní strany − řada ministrů i poslanců se nechává slyšet, že by měla již tento týden odstoupit. Její dohodu s EU o podobě brexitu parlament odmítá schválit.

Premiéři či prezidenti 27 členských států na čtvrtečním summitu v Bruselu na britskou žádost posunuli datum brexitu. Nově dali Britům čas do 22. května. Ale jen pod podmínkou, že britští poslanci tento týden Mayové plán odchodu z unie přece jen schválí. "Pokud nebudou dělat jen politiku, ale budou myslet na budoucnost Británie, tak by to měli už konečně odsouhlasit," prohlásil český premiér Andrej Babiš (ANO). V případě souhlasu by měli Britové do 22. května čas na to, aby podmínky dohody s EU "překlopili" do svých zákonů.

Jenže souhlas poslanců se smlouvou není ani zdaleka jistý. "Udělám všechno pro to, abychom z EU odešli po dohodě," opakuje Mayová. Zatím ale v britském parlamentu pro dohodu nemá většinu hlasů. Poslanci ji už dvakrát zamítli. Sama premiérka i ministři, kteří jí zůstávají věrní, připouští, že naděje na to, že by parlament změnil názor, je mizivá.

"Hodně by mě překvapilo, kdyby to Mayo­vá zvládla prosadit," řekl HN mimo záznam diplomatický zdroj, který se brexitem zabývá. V případě dalšího krachu v britské Dolní sněmovně nebude klíčovým datem 22. květen, ale už 12. duben. Do té doby bude muset Londýn unii jasně říct, jak hodlá dál postupovat. "Britská vláda bude mít na výběr mezi odchodem po dohodě, bez dohody, dlouhým odkladem brexitu nebo tím, že v EU nakonec zůstane," prohlásil Donald Tusk, který řídí Evropskou radu, tedy sum­mity lídrů členských států.