Když jsou evropští politici dotazováni, jak vážně máme brát poplašná vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu NATO, mají už dva roky po ruce jednu pádnou odpověď: "Nevšímejte si toho, co Trump říká, podstatnější je to, co dělá."

Upozorňují, že navzdory tomu, že Trump zpochybňuje smysl NATO a hrozí odchodem Američanů z Evropy, tak ve skutečnosti se za jeho prezidentství vojenské angažmá USA v Evropě rozšířilo. Přičemž základním měřítkem a důkazem dosud bylo průběžné navyšování amerických peněz na takzvanou Evropskou odstrašující iniciativu (EDI). V rámci té USA od roku 2015, v reakci na anexi Krymu a ruský vpád na Ukrajinu, poslaly své bojové jednotky na východní křídlo NATO ve styku s Ruskem (formálně sice na rotační bázi, ale v praxi jde o průběžnou stálou přítomnost).

Zároveň v těchto zemích − v Pobaltí, Polsku, Rumunsku a Bulharsku − investují do nové vojenské infrastruktury, například do skladišť vojenské techniky, výcvikových a školicích zařízení nebo nových velicích center. Tvrdá čísla dosud mluvila jasně. Z původní jedné miliardy dolarů, kterou na iniciativu v roce 2015 poprvé uvolnila tehdejší administrativa Baracka Obamy, rozpočet EDI dále rostl, a to právě i za Trumpa. Z částky 3,4 miliardy dolarů, s níž Trump od Obamy v roce 2017 financování iniciativy převzal, až na současných 6,5 miliardy uvolněných na rok 2019. Dosud tedy skutečně platilo, jak to v Praze před dvěma týdny "off the record" popsal jeden z význačných účastníků slavnostní konference k 20. výročí vstupu Česka do NATO, že "Trump štěká, ale nekouše". Slova jsou slova, podstatnější jsou skutky.