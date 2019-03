Pronájem židle nebo celé kanceláře, na hodinu nebo na měsíc. Ať si pracovník vybere jakoukoli formu členství v centru sdílených kanceláří, kromě možnosti fungovat nezávisle na prostoru konkrétní firmy může získat i spoustu byznysových a sociálních příležitostí. Tvrdit ovšem, že trend sdílených pracovních míst zaznamenává jen vzestup, je podle Pavla Přikryla, zakladatele centra Opero, chyba. Jsou místa, která krachují a nezachrání je ani poloha v hlavním městě. Základem je správně centrum vyprofilovat.



HN: Coworking je slovo s poměrně širokým významem. Jaká je vaše definice?

V Česku se dost vžil termín sdílené kanceláře, ale ten anglický je přesnější, protože nejde pouze o efektivně sdílený pracovní prostor. Ani pouze o způsob práce. Podle mě má coworking svou praktickou hodnotu, ale vedle toho je podstatná i hodnota byznysově-sociální. Potkávám nové lidi, navazuji kontakty, inspiruji se, nacházím pro sebe nové příležitosti a mohu se dále vzdělávat.

HN: Je cílem coworkingu vytvářet určité komunity pracovníků?

To je dokonce to hlavní. Existuje řada různých přístupů. Některé jsou zaměřené na praktičnost a využitelnost − zejména ty, které tvoří celosvětovou coworkingovou síť. My jsme více byznys klub, jenž je založený na setkávání. Proto si říkáme také "networking hub". Často se stává, že se tu potkají cizí lidé, sblíží se a založí úplně nový projekt nebo si navzájem předají byznys.

Pavel Přikryl (41) Spoluzakladatel coworkingového projektu Opero kromě chodu centra řídí poradenský butik Growthgarage. S Člověkem v tísni působil také rok na misi v Afghánistánu.

HN: Co stojí za úspěchem center?

Jsou tu dva důvody. Zaprvé se mění princip práce. Lidé častěji než dříve nemají jednoho zaměstnavatele a pracují na různých projektech. Pro ně coworking také primárně vznikl, aby měli kde dělat schůzky a měli nějaké zázemí. Zadruhé je v práci také stále důležitější kreativita, vzdělávání a kontakty. Firmy mají často své vlastní budovy a kanceláře, ale lze vypozorovat, že zároveň využívají členství v centrech. Chodí v nich na různé akce, potkávají nové lidi, popřípadě jim sdílená kancelář slouží jako základna v centru. To se týká především těch, kteří jinak sídlí mimo hlavní město.