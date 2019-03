Když minulý čtvrtek porota v pražském Karlíně vyhlásila absolutního vítěze v anketě Ředitel roku šestatřicetiletého Jiřího Vymětala, vypadal spíš zaraženě než potěšeně.

"Samozřejmě mám radost, ale nezasloužím si to. Je tolik skvělých ředitelů, kteří tu práci dělají mnoho let. Já to dělám necelé dva roky. Lomcuje se mnou pokora," sdělil ředitel olomoucké ZŠ Svatoplukova Vymětal HN.

Uspěl v prvním ročníku soutěže, kterou pořádala společnost Tutor, patřící pod soukromou vzdělávací organizaci Edua Group. Porazil osmdesát ředitelů základních i středních škol, které do soutěže nominovali jejich kolegové nebo žáci.

V porotě byli zastoupeni odborníci na vzdělávání a školství, třeba ředitel vzdělávací organizace Edulab Michal Orság nebo Václav Trojan z Pedagogické fakulty UK. Komise ocenila Vymětalův empatický přístup k dětem i učitelům, zviditelňování školy i to, že zná všech 287 žáků jménem.