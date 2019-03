Nejistota a bezmoc vystihují náladu českých podnikatelů, kteří musí řešit dopady brexitu na svůj byznys. Rozhodování politiků o podobě vystoupení Velké Británie z Evropské unie nemohou nijak ovlivnit, a přitom nejvíce ponesou jeho důsledky. Nic na tom nemění ani další dva týdny, které podnikatelé získali dalším posunutím termínu tvrdého brexitu.

Pravděpodobnost odchodu Británie bez dohody po 12. dubnu je stále vysoká. Tvrdý brexit znamená okamžité zavedení cel podle pravidel Světové obchodní organizace. Dovozy a vývozy to prodraží, zavedení kontrol na hranicích navíc obchod zbrzdí. To by zasáhlo v první řadě dopravce.

"Všichni jsme oběťmi škodlivé politiky na obou stranách. A my, silniční podnikatelé, budeme jednoznačně nuceni spočítat její náklady," říká Vladimír Starosta, jednatel jednoho z největších tuzemských dopravců O.K. Trans.

Firma vysílá na britské ostrovy kolem dvaceti kamionů týdně. "Pokud dojde k zavedení klasického odbavování, bude to časově náročnější, což znamená, že budeme muset naše služby zdražit," dodává Starosta s tím, že půjde řádově o stovky eur na jednu zásilku.