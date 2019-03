Carlisle je osmdesátitisícové, nejseverněji položené město v Anglii. Šestnáct kilometrů od historické hranice se Skotskem. Šedesát procent hlasujících tady v referendu před třemi lety podpořilo brexit. Ve Skotsku tomu bylo naopak: dvě třetiny Skotů byly proti brexitu. Hranice je ve skutečnosti jen formální, ale brexit ukázal, že Skotsko a Anglie − přesněji sever Anglie − jsou přece jenom dva trochu odlišné světy.

Na ulici Tait v centru Carlisle je obchod s polskými potravinami. Jmenuje se Tastes of Poland − Chutě Polska. Je jedním ze symbolů toho, proti čemu Britové, kteří chtěli pryč z unie, protestovali. Příliš mnoho imigrantů, přičemž Poláci patří k nejpočetnějším. Žije jich v zemi skoro milion. Někteří odcházejí, ale jde spíše o desetitisíce. Podle polských statistik však brexit přinesl změnu a pro Poláky, kteří chtějí žít a pracovat v západní Evropě, je nyní atraktivnější Německo.

Majiteli obchodu Tastes of Poland do řeči na téma brexit moc není: "Český novinář? Ne, nezlobte se, nic vám říkat nebudu." Sousední ulicí zrovna prochází stand-up komik John Scott. Jezdí po Velké Británii se svojí show a brexit je jedním z témat jeho vtipů.

"Je to špatné. Já sám jsem velmi proevropský. Někteří politici a média ale vytvořili atmosféru strachu − nebo řekl bych politiku strachu − kvůli migrantům. Skutečně si myslím, že většina těch, kdo chtěli brexit, to udělala kvůli obavám z imigrace. Přitom třeba uprchlická vlna z roku 2015 se Británie skoro nedotkla," říká původem skotský komik. "A kuriózní je, že brexit měl velkou podporu na severu Anglie, kde je ve srovnání s Londýnem nebo jinými oblastmi málo přistěhovalců," dodává.

Klid v Glasgow

Strach z imigrace, nespokojenost s globalizací, obavy o pracovní místa. To jsou motivy, které hrály důležitou roli pro Brity, kteří chtěli a stále chtějí z Evropské unie odejít. "Důvodů, proč vyhrál brexit, bylo více. Různí lidé hlasovali z různých důvodů. Pro některé to byla obava z imigrace a ze změn ve složení populace. Silným motivem ale také byla ekonomická nejistota u lidí s dělnickými profesemi," soudí politolog Alan Convery z Edinburské univerzity.

Severně od hranice se mnohé jeví jinak. Skotsko patří k lépe prosperujícím regionům Spojeného království a Evropská unie zde nemá tak špatné jméno. Žádné billboardy žádající skotskou nezávislost nebo skotské modro-bílé vlajky tady přesto nejsou. Ani v Glasgow, ani ve skotské metropoli Edinburghu. Velký rozdíl třeba proti Barceloně, kde katalánské vlajky a nápisy žádající nezávislost na Madridu vykukují z mnoha výloh, oken a balkonů.

Skotsko však jiné je. Jan Čulík, v České republice známý hlavně jako šéfredaktor serveru Britské listy, na Univerzitě v Glasgow učí bohemistiku. K brexitu je kritický, podle něj si mnoho Britů odmítnutím Evropské unie neuvědomovalo, co to bude pro zemi znamenat. "Bulvární deník Daily Mail, což je vlivné médium, roky tvrdě kritizoval a napadal Evropskou unii. Mnozí Angličané tomu uvěřili. Jsou také přesvědčeni o jakési anglické výjimečnosti. O tom, že bude možné obnovit vliv Anglie jako kdysi za impéria. K tomu se přidává i příběh, jak Angličané za druhé světové války stáli sami proti nepříteli a zvládli to. Ve Skotsku ale tohle přesvědčení není," domnívá se Jan Čulík.