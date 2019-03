Důstojné penze musí vláda zajistit dnešním důchodcům, zároveň však musí myslet i na ty, kteří na seniory vydělávají. Nynější padesátníci přispívají na důchody ze svých daní, vývoj demografické křivky ale ukazuje, že na jejich důchody nebude mít za 20 či 30 let kdo přispívat. Dětí se rodí málo, zvýšení porodnosti proto stát potřebuje. Tento týden se ukázalo, že vládní koalice nemá jasno v tom, na koho je třeba myslet víc − zda na dnešní penzisty, nebo na nově narozené děti, které jednou budou do důchodových fondů přispívat.

Po pondělním jednání přišly koaliční strany ANO a ČSSD se zprávou, že se důchody v příštím roce zvednou o 900 korun. To byl sice úspěch pro sociální demokracii, která tím přehlasovala úspornější verzi ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, současně ale museli sociální demokraté ustoupit u jiného návrhu. Slíbené zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun se nebude týkat již narozených dětí. Dosáhnou na něj jen ty rodiny, které budou mít děti po prvním lednu příštího roku.

Krátce poté to na sociálních sítích schytaly obě strany. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se na Facebooku pochlubili úspěchem ve vyjednáváních, pod své příspěvky ale od lidí dostali tisíce naštvaných odpovědí. Rodiče s malými dětmi zklamalo, že najednou neplatí slib ministryně Maláčové, že se příspěvek zvedne pro všechny.

Výsledek koaličního vyjednávání proti sobě postavil seniory a mladé lidi. Prozatím se zdá, že vyhráli ti starší. Aktuálně je v populaci více než dva miliony lidí nad 65 let. Dětí do čtyř let, kterých by se navýšení příspěvku mohlo týkat, je necelých 570 tisíc. Ani s rodiči ale nedokážou "vyvážit" voličskou sílu seniorů. Pokud bychom volby přirovnali k hlasování na valné hromadě akciové společnosti, je jasné, čí preference by vyhrály. Politici v tom mají rovněž jasno. Jen to otevřeně přiznat nedokážou. A zbytek populace si musí uvědomit, že síla starších ročníků bude s demografickým vývojem narůstat.