Vládní spor hnutí ANO a ČSSD o peníze na vyšší sociální výdaje eskaluje. Aby předseda sociální demokracie Jan Hamáček získal další peníze pro rodiny s dětmi, přitvrdí a tlačí na to, aby kabinet dostal potřebné finance z bank. Šéf ČSSD už kvůli takzvané sektorové dani jedná s ministryní financí Alenou Schil­lerovou (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi vzkazuje, aby si vybral mezi bankami a dětmi.

Peníze ČSSD potřebuje na navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Ten vládní koalice původně slíbila všem rodinám s dětmi do čtyř let, nově se ale po nátlaku z ANO situace změnila a příspěvek mají dostat jen rodiče dětí narozených po 1. lednu 2020. Aby ČSSD dodržela původní slib, má podle Schillerové v rozpočtu najít osm miliard. "Pokud hnutí ANO tvrdí, že chybí osm miliard, tak my říkáme že v bankovní dani je více než osm miliard. Ve finále se ANO musí rozhodnout, jestli chce podporovat bankéře, nebo děti," prohlásil Hamáček. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová k tomu dodala, že ČSSD by nejraději zavedla daň z aktiv bank. Ta by vynesla zhruba 11 miliard. Návrh by zvýhodňoval malé banky, více zatížil odvody ty velké a podobal by se tomu, který ČSSD neúspěšně prosazovala v roce 2017.

Sociální demokraté ale narazí na odpor ministryně financí, která taxy bank nechce zvyšovat. "Zkušenosti ze zahraničí dokládají, že takové opatření vede ke zvyšování cen pro klienty bank. Ti to zaplatí na vyšších úrokových sazbách či bankovních poplatcích," řekla HN Schillerová. Podle ní hrozí, že by banky v takovém případě převedly některé své podnikatelské aktivity do zahraničí, což by vedlo k poklesu pracovních míst i HDP. Také premiér se dosud zavedení speciální bankovní daně bránil.