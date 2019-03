Představte si, že jste schopni ovládat stroj bez mačkání tlačítek, psaní na klávesnici nebo užití dotykové obrazovky, jen silou svého myšlení," přibližuje technologie nazývané nejčastěji Brain Controlled Technology nebo Mind Controlled Technology Emma Woollacottová, technologická editorka BBC News. Ale jakkoli to zní neuvěřitelně, taková představa už nebyla cizí ani antickým Řekům před několika tisíciletími: v eposu Odyssea Homér líčí lodě bájného národa Fajáků, které se obešly bez kormidelníků, protože je jejich velitelé řídili myšlenkami.

Ovládnout stroj myšlenkou v té nejjednodušší podobě si dnes můžete vyzkoušet dokonce sami doma. Na trhu jsou za cenu v řádu tisíců korun k dispozici přístroje pro biofeedback, což je terapie, při níž pacient ovládá některé své fyziologické funkce vůlí. Základem těch z nich, které využívají pro snímání elektrických aktivit mozku (EEG), je nejčastěji headset − přilba opatřená elektrodami pro sledování EEG a bezdrátově spojená s počítačem. Majitel se učí pomocí vůle ovlivnit pohyb světelného bodu na monitoru.

Nejde ale jenom o hru, pomocí této metody lze trénovat koncentraci. Lékaři zkouší její uplatnění i při léčbě některých psychických poruch. V pokročilejší formě může ulehčovat život ochrnutým lidem, ovládat protézy a podobně. Pracuje se ale i na mnohem pokročilejších aplikacích − například na ovládání automobilů nebo létajících strojů.

20 procent činí podíl energetické spotřeby mozku na celkové energetické spotřebě lidského organismu. 1,45 decimetru krychlového čili 1450 cm3. Takový je průměrný objem lidského mozku. 1 biliarda Číslo obsahující jedničku a patnáct nul značí počet synapsí (spojů) mezi neurony v lidském mozku. 100 miliard V lidském mozku je 50 až 100 miliard neuronů.

Na silnicích i ve vzduchu

Zatímco svět se zajímá o blízkou budoucnost robotických aut, stranou pozornosti automobilky zvučných jmen vyvíjejí jiné, poněkud kontroverzní technologie: vozy, které by řidič ovládal jen svými myšlenkami. Na veletrhu CES 2018 představil Nissan svůj koncept Brain to Vehicle (B2V) spočívající ve využití EEG headsetu. Signály z přilby jsou napojené na řídicí systém částečně autonomního vozu. Ten by tedy sice pilotoval sám, řidič by ale do jeho "rozhodování" mohl v případě potřeby zasahovat mnohem rychleji než při ručním ovládání. Systém Nissanu je založený na sledování určité mozkové aktivity, která se typicky projeví před vydáním příkazu k pohybu některé části těla.