Když 23. června 2016 pozdě večer zveřejnila agentura Reuters první nasčítané hlasy ze Sunderlandu, byla to pro všechny, kdo doufali v britské setrvání v unii, špatná zpráva. Už v průběhu předbrexitových průzkumů veřejného mínění se ukázalo, že severoanglické město patří k těm, která určují odstředivý trend. A výsledky to jen potvrdily: téměř 62 procent místních hlasovalo pro brexit, jen 38 procent pro setrvání v Evropské unii. Také proto zde Nigel Farage, jeden z vůdců brexitové kampaně, zahájil minulý týden pochod na Londýn pod heslem Chceme jistotu, že odejdeme. "Sunderland má symbolický význam. Právě když přišly výsledky odsud, řekli jsme si: No tedy, ono se to nakonec stane!" prohlásil Farage, v době referenda předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP). Sunderland byl vůbec prvním městem, prvním volebním okrskem, kde zastánci brexitu zvítězili. Proto je pro ně bezmála kultovní lokalitou.

Ani Farageovi, ani jiným politikům tady ale zatím pomníky nestaví. Květiny a svíčky obklopují sochu úplně jiného muže, na kterého v severoanglickém Sunderlandu nemohou zapomenout. Socha stojí před fotbalovou arénou Stadium of Light, nablýskaným moderním sportovním chrámem pro 46 000 diváků. Znázorňuje trenéra Roberta Stokoea, který se roku 1973 − shodou okolností v tom samém roce, kdy se Velká Británie stala členem Evropských společenství, předchůdce EU − postaral o jednu z největších senzací v dějinách anglického fotbalu: ve Wembley s místním druholigovým Sunderlandem porazil ve finále Anglického poháru tehdy špičkový tým Leeds United 1:0.

Pro obyvatele Sunderlandu je fotbal stále důležitý. Jenže zatímco stadion je stále prvotřídní, s místním klubem to jde z kopce. Jeho hráči, známí červenobílými pruhovanými dresy a černými trenýrkami, bojují až ve třetí nejvyšší soutěži. Předloni spadli z elitní Premier League, a loni dokonce i z druhé divize. Sportovní úpadek jako by následoval ten ekonomický. Sunderland patří do oblasti, která se označuje jako "brexit heartland". Pás na severu a východě Anglie, kde výrazná většina obyvatel v referendu před třemi lety hlasovala pro odchod z Evropské unie. Sunderland stejně jako mnohá další města v této oblasti výrazně postihla globalizace a útlum průmyslu na ostrovech. Zdejší uhelné doly jsou zavřené, skončila i tradiční výroba lodí. V přístavu a docích zbyly jen malé jeřáby, majáky a rybáři.