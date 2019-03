Zemědělci, kteří po letní sklizni připravují pole na další výsadbu, si při odstraňování plevele pomáhají nejčastěji herbicidem glyfosát, známým pod značkou Roundup. Jedná se o látku, na niž se v posledních letech snáší kritika kvůli zdravotním rizikům.

Nejnověji ve středu federální soud ve Spojených státech rozhodl, že přípravek Roundup od firmy Monsanto, je rakovinotvorný. Pro německý Bayer, mateřskou firmu Monsanta, může být rozhodnutí poroty v San Francisku zdrcující. Odškodné po ní chce na jedenáct tisíc lidí, kteří přišli do styku se zmíněným herbicidem a onemocněli rakovinou. To by podle odborníků mohlo firmě způsobit miliardové škody. Akcie Bayeru se tak od středy propadly o více než deset procent. Americké soudy navíc už loni přisoudily bývalému školníkovi Dewaynu Johnsonovi odškodné od Monsanta v přepočtu ve výši 289 milionů korun.

České ministerstvo zemědělství, jež loni používání zmíněné látky na hubení plevele omezilo, ale na nový verdikt zpřísněním reagovat nemíní. Resort od letoška zakázal jen patrně nejkontroverznější používání glyfosátu − zemědělci ho často prášili na pole před sklizní. Plodiny díky tomu rychleji dozrály a uschly, čímž se výrazně zjednodušila jejich sklizeň. To už dnes není možné.