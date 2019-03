Poruchami spánku je podle odborníků ohroženo třicet procent populace. "Když se špatně vyspíte, asi nebudete dobře pracovat," podotýká Vladimíra Lipšová, vedoucí oddělení pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. V zahraničí se setkala se společnostmi, které si to uvědomují a začaly na toto téma dělat průzkumy. "Jedna firma například zjistila, že špatně spí polovina jejích zaměstnanců," tlumočí Lipšová zkušenosti z loňské mezinárodní konference o zdravém pracovním prostředí, která se konala v italském Bergamu.

"Teď je trendem digitalizace a robotizace. Řeší se, jestli pro podporu zdraví využívat aplikace, kterých je spousta," nastiňuje Lipšová, jakým směrem se úvahy v této oblasti ubírají. Mobilní aplikace, jež sledují, jak uživatel spí, jak se hýbe, nebo do kterých může zaznamenávat, co jí, jsou mezi lidmi velmi populární. A zaměstnavatelé by toho mohli využít.

I když se může zdát, že péče o zdraví zaměstnanců je v Česku trendem posledních let, kolegyně Lipšové Ludmila Kožená upozorňuje, že průkopníkem v této oblasti byl slavný podnikatel Tomáš Baťa. Už ve dvacátých letech minulého století zřídil ve svých obuvnických závodech zdravotní a sociální oddělení. Odborníci vyšetřili každého nově příchozího zaměstnance a jeho zdravotní stav pak průběžně sledovali. Specializované Baťovo středisko pak dohlíželo na to, aby se v podniku stávalo co nejméně pracovních úrazů. Baťa svým lidem nabízel i kulturní vyžití či možnost vzdělání, podporoval je i ve stáří nebo když založili rodinu.