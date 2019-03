Zaměstnanec vchází do sídla firmy, kde pracuje, o hodinu dřív, aby si mohl s kolegy zacvičit jógu. Po sprše si zajde do kuchyňky, kde na něj čeká ovoce a čerstvý džus. Když pak sedí u počítače, pravidelně se protahuje podle rad fyzioterapeuta. V poledne zajde na zdravý oběd do kantýny a přidá si špenát, protože ho včera závodní lékař upozornil na zvýšenou hladinu cholesterolu. Po jídle usedne na dalších pár hodin k práci, a když už mu to nemyslí, zajde si na chvilku do posilovny v přízemí. Plný energie z pohybu dokončí dnešní úkol a spokojeně odchází domů. Musí se ještě připravit na odjezd na firemní rekondiční pobyt. Cítí se skvěle, chřipka se mu letos vyhnula, protože se na náklady zaměstnavatele nechal na podzim očkovat.

Tolik péče nejspíš žádná firma v Česku nenabízí. Společnosti si z výše popsaného ideálního příkladu vybírají jen něco. Přesto to dělají, a to nad rámec zákona. Ten jim ukládá jen dohled nad bezpečností práce a ochranou zdraví. Cíl mají firmy stejný: aby jejich zaměstnanci byli zdraví, v kondici a mohli pracovat efektivněji, bez nemocenských přestávek a hlavně co nejdéle. Benefity navíc mohou přilákat nové lidi a stávající pracovníky udržet.

Firmy podnikající v IT patří k těm, které jdou v oblasti péče o zaměstnance nejdál. "Na IT trhu je situace tak napjatá, že nabízet jenom práci nestačí," vysvětluje Matěj Matolín, vedoucí HR oddělení ve společnosti STRV. Proto je součástí jejich kanceláře například posilovna, do níž mají zaměstnanci neomezený přístup. Několikrát týdně sem docházejí i trenéři, na jejichž hodiny se mohou zaměstnanci zapsat. "Viděli jsme, jaký standard péče o zaměstnance je v Silicon Valley. Řekli jsme si, že ho chceme mít i tady," vysvětluje Matolín s tím, že jejich start-up má všechny klienty v Americe.

Šimon Hrabec, který v STRV pracuje jako vývojář od loňského října, zhubnul ve firemní posilovně 12 kilo. V předchozím zaměstnání se mu pravidelný pohyb nedařil, přestože posilovna byla hned vedle sídla firmy. "Vždycky jsem se snažil hýbat, ale byl problém to skloubit s prací. Tady je mnohem volnější pracovní doba. A protože jsou některé aktivity společné, tak se počítá s tím, že na ně lidi chodí," vysvětluje. Sám chodí zhruba dvakrát týdně na skupinový kruhový trénink, ve středu s kolegy běhá a individuálně do posilovny zavítá i o víkendu.