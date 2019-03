Peking si v Evropské unii vyhlédl další "bránu", jež by mu měla nejen usnadnit přístup čínského zboží na lákavý trh, ale současně posílit hospodářský i politický vliv Číny na starém kontinentu. Ve čtvrtek večer přiletěl do Říma prezident Si Ťin-pching, který během pátku s italskými lídry jedná o investicích do italských přístavů, ale také do finančního sektoru, telekomunikací, strojírenství či farmaceutického průmyslu. Bude podepsáno "memorandum o porozumění", tedy nezávazná dohoda určující hlavní cíle spolupráce.

Itálie se rozhodla spolupracovat s Čínou na důležitých projektech, jež jsou součástí čínské iniciativy nazvané Jedno pásmo − jedna cesta. Prezident Si Ťin-pching ji ohlásil v roce 2013 s odůvodněním, že jejím hlavním cílem je podpořit globální hospodářský růst. Zahrnuje výstavbu silnic, železnic, námořních přístavů, ale také ropovodů, elektráren a dalších objektů. "Nová hedvábná stezka pro jednadvacáté století", jak ji Čína prezentuje, ale vyvolává na Západě přinejmenším podezření, že jejím hlavním cílem je posílit vliv Číny na mezinárodní scéně.