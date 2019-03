Mrholí, fouká silný vítr a starý průmyslový areál na okraji Velké Bystřice u Olomouce působí o to více nehostinně. Málokdo by asi čekal, že v jedné z jeho nepříliš zachovalých hal opláštěných vlnitým plechem se vyrábějí designové pohřební rakve a urny. Jiří Ďuriš přiznává, že se do tmavé a zaprášené truhlářské dílny dříve styděl vodit návštěvy. Je přece designér. Dnes mu naopak přijde lidské, že zájemcům nabízí rakve, které nechrlí automatická linka v moderní naleštěné hale, ale že jde o ruční výrobu.

Ďuriš se při návrhu tvaru rakve inspiroval funk­cionalismem, který je mu blízký. Ostatně v období, kdy byl tento styl na vrcholu, ve 20. letech minulého století, u nás vznikala i krematoria. O to víc podnikatele překvapuje, že rakve neprošly za uplynulé desítky let žádnou inovací. Jeho produkt se od běžných kónických schránek odlišuje oblými hranami, jednoduchostí a také barevností. "Není to ale o tvaru a jinakosti. Naší myšlenkou je návrat důstojného rozloučení s blízkou osobou," říká Ďuriš. A je pro něj nepochopitelné, když dokonce velmi majetní lidé šetří na pohřbu svého blízkého. I s takovými případy už se setkal. "Tak jak lidé dávají váhu každému novému příchodu do života, měl by se ve stejném duchu nést i jeho odchod," míní.

Design Ďurišových rakví a uren chce pomoci zmírnit úzkost pozůstalých a vnést do světa zármutku trochu naděje. Tomu odpovídá i obchodní název Ďurišových produktů: Optimistic coffin a Optimistic urn − optimistická rakev a urna. Když značku vymýšlel, zalíbilo se mu anglické slovo pro rakev coffin. Znělo mu jako kombinace kávy a muffinu. "Hnacím motorem pro vývoj naší rakve byla touha po změně a boření mýtů v oblasti, která je pro většinu lidí totálně tabu," říká Ďuriš.

Jeho rakve a urny sice ještě nejsou oficiálně v prodeji, zákazníci se už ale ozývají. Někdy jsou to lidé s nevyléčitelnou nemocí, kteří si je vybírají sami pro sebe. Ďuriš ví, že může přijít i objednávka na rakev pro dítě. Není to pro něj, otce tříleté a šestileté dcery, lehké, jeho produktová řada ale obsahuje i tuto variantu. Na rozdíl od rakví je urny možné objednávat také on-line. Prodeje se ale zatím drží v řádu jednotlivých kusů.