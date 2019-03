Skupinka dvaceti lidí, kteří si čas od času zvou na setkání zajímavé politiky i nepolitiky, sedí v kavárně kousek od Karlova mostu a už třetí hodinu debatuje se svým dnešním hostem, který přijel do Prahy z Plzně. Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernad je už na první poslech dobrý vypravěč. Jeho řeč má spád, střídá klidné chvíle s dramatickými, nechybí mu emoce, o své práci i o politice mluví s velkým zápalem a vášní. Když skončí, hned několik posluchačů mu položí jeden krátký dotaz: Nespletl jste si náhodou politickou stranu, do které jste vstoupil?

Dotaz má svou logiku. Je těžké věřit tomu, že chlapík před nimi, který nejčastěji mluví o tom, jak má Česko přebujelý úřednický aparát, kde všude by se dalo šetřit a jak málo se dělá pro modernizaci země, je členem sociální demokracie, jejíž čelní politici jsou nejvíce slyšet při navrhování toho, komu a kde by se mělo přidat. Navíc sociální demokrat Bernard jasně vystupuje proti politice premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, kterého drží při moci právě ČSSD. A stejně tak v mnohém nesouhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, jehož delegáti nedávného sjezdu ČSSD přivítali dlouhým potleskem a stejně se s ním i loučili. "Kdybych šel na takový sjezd, bylo by to podobné, jako kdybych v chodském kroji navštívil rockový koncert," naznačuje svou odlišnost hejtman, který se sjezdu rozhodl nezúčastnit.

Kritiků Babiše a Zemana v ČSSD není málo, nejsou ale příliš vidět a slyšet − pragmatické křídlo převažuje. Sází na to, že se k ČSSD vrátí její tradiční voliči, pokud strana bude s dvojicí Babiš a Zeman spolupracovat a při tom se bude snažit prosadit co nejvíc ze svého programu. Bernard tento pohled nejenže nesdílí, ale ostře navíc kritizuje okolnost, že koalice stojí na podpoře KSČM.

Josef Bernard (53) Ve 14 letech nastoupil na učiliště Škody Plzeň, ještě před revolucí vedl skautský oddíl a ve Škodě zakládal Občanské fórum. V 39 letech se vypracoval na post personálního ředitele, od roku 2010 do roku 2015 byl generálním ředitelem Škody Transportation. Po 36 letech ve firmě odchází do politiky a stává se za ČSSD hejtmanem Plzeňského kraje.

Tenkrát ve Škodovce

Za Bernardovým vstupem do sociální demokracie a následně na hejtmanství stály velké problémy této strany. Sociální demokracie hledala v roce 2015 lídra na Plzeňsku pro krajské volby v následujícím roce. Situace nebyla dobrá, preference hnutí ANO šly stále víc nahoru, zatímco ČSSD padaly strmě dolů. Tehdy se začalo mluvit o Josefu Bernardovi, generálním řediteli Škody Transportation. "Kapitalistovi", který nejenže měl za sebou několik let v nejvyšších manažerských pozicích plzeňské Škodovky, ale byl v té době také jedním z malých akcionářů, spolumajitelů tohoto gigantického strojírenského podniku.