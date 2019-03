Jestli čtete tento článek někde mezi lidmi, zvedněte na chvíli oči a najděte si nějakého člověka, kterého neznáte. Dobře se na něj podívejte. A zkuste si v duchu říct. Jakou má asi sexuální orientaci? Jde to z tváře vůbec poznat? Ptal jsem se na to pár známých a většina si myslí, že nikoliv. Jiní nesouhlasí. "Samozřejmě že to jde poznat! A speciálně to poznají homosexuálové. Můžeš tomu říkat instinkt. Ale je to důležité pro to, aby se navzájem poznali!" tvrdil mi jeden kamarád. Nevím, po odpovědi jsem zas tak moc nepátral. Ale našel jsem psychologické studie, které to zkoumaly, a v některých údajně vyšlo, že určitý instinkt v tomto směru může existovat. Respondenti, kteří měli sexuální ­orientaci určovat z fotek, měli o něco větší úspěšnost, než kdyby o odpovědi rozhodovala čistě náhoda. Nepíšu o tom proto, že bych to považoval za důležité téma. To ostatně nepovažoval ani Michal Kosinski, výzkumník z americké Stanfordovy univerzity. V jeho studii šlo o něco jiného.

Společně s kolegyní Youyou Wu z Cambridgeské univerzity udělali v roce 2018 následující experiment. Ze seznamovací aplikace stáhli tisíce fotografií společně s informací, zda dotyčný člověk hledá partnera opačného, anebo stejného pohlaví. Tyto fotky pak použili, aby "naučili" poznávat sexuální orientaci počítačový algoritmus. Lépe řečeno aby zjistili, zda je to možné. Algoritmus zkoumal vše, co lze na lidské tváři měřit a porovnávat. A snažil se najít rysy, které by mohly být společné homosexuálům a které heterosexuálům. V druhé fázi experimentu dali oba výzkumníci algoritmu fotky nové, tentokrát už bez informace o sexuální orientaci. A výsledek? U mužů ji určil správně v 81 procentech případů, u žen v 71 procentech. Výrazně lépe, než se to dařilo lidem.

Experiment vyvolal velkou odezvu, včetně té negativní. Sexuální orientace dnes v západní společnosti není tabu, spíše naopak. Ale není to tak všude. Stále jsou země, kde lidé homosexualitu tají, protože by jim její odhalení mohlo způsobit problémy. Kosinski se dočkal kritiky, ale i výhrůžek smrtí. "Lidé nepochopili, že naším cílem nebylo ukázat, jak je skvělé určit počítačovým algoritmem sexuální orientaci. Cíl byl přesně opačný. Naše studie měla být varováním, že moderní technologie ohrožují naše soukromí," řekl Kosinski časopisu Scientific American.