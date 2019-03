Nový stavební zákon provází celá řada nejasností. Návrh především počítá se zavedením fikce souhlasu ve stavebním řízení. To znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena.

V této lhůtě však u větších staveb nebo projektů zasahujících do památkově chráněných území není možné zpracovat všechna nutná vyjádření. Zrušením institutu závazných stanovisek a podřízením památkové péče rozhodování centrálního stavebního úřadu novela fakticky ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče. Právě tyto principy jsou zachyceny v současném návrhu.

Chystaná změna by tak vážně ohrozila naše kulturní dědictví, a novela by proto měla být stažena a odborně přepracována. Požadavek je opodstatněný i proto, že návrh rekodifikace není v souladu s našimi zákony a dle připomínek ministerstva vnitra neodpovídá ani legislativním pravidlům vlády. Zpracovatelé navíc ignorovali důležitost zakotvení oboru v soustavě mezinárodních úmluv v oboru péče o kulturní dědictví, které jsou součástí platného právního řádu České republiky. Dalším problémem je i to, že stavební legislativu má podle kompetenčního zákona připravovat ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv advokátní kancelář, kterou je v tomto případě Havel & Partners, která je mezi lidmi z branže spojována s Hospodářskou komorou.

Neznevažuji jejich legislativní um, avšak v argumentaci, která zaznívá na obranu návrhu nového stavebního zákona, je mnoho nelogičností. Dovolím si tvrdit, že zjednodušení procesů a integrace rozhodování do jediného úřadu nebudou mít žádný preventivní a protikorupční účinek. Právě tato integrace v kombinaci s fikcí souhlasu naopak obrovským způsobem zjednoduší možnou korupci ve stavebním řízení.