Nejzajímavější na brexitu je to, o čem se nemluví. Tak třeba nevznikla žádná alternativa vůči EU, s kterou by britští diplomaté objížděli svět, hledali spojence a nahlodávali další země (třeba Itálii nebo ČR) k následování jejich alternativní unie. Vždyť by to přece mělo být tak snadné: EU jde špatným směrem, nabízíme funkčnější alternativu unie (říkejme jí třeba Alternativní unie nebo hypotetická Ideální unie), kde státy budou moci svobodněji obchodovat a zároveň svobodněji rozhodovat. To by přece bylo hodno Britů: to, na čem Evropa pracovala posledních 70 let, je špatně a zde máme jiný, lepší plán.

Jenže tato věta nikdy nikde nezazněla. Ani nikoho, obávám se, nenapadlo se nad něčím podobným vůbec zamyslet. Což je vlastně šílené − je to, jako by se rodina rozhodla, že přestane používat hromadnou dopravu. Tak co třeba jezdit autem? Ne, příliš drahé! To chcete chodit pěšky? To by děti nedaly. Tak dobře, ještě je tu možnost jezdit na kole. Příliš kopcovitý terén. Tak skútr? To zas nechce babička. Motorka? To nepovolí máma! Hm… a fakt si nechcete tu hromadnou dopravu rozmyslet, když nevíte, jak se bez ní budete dopravovat?

Schrödingerovy kočky a měnová horákyně

Jeden z nejznámějších jevů v kvantové fyzice je superpozice. Schrödinger navrhl známý myšlenkový experiment se dvěma kočkami, podle kterého je pojmenována řada knížek. V něm je kočka díky jisté vlastnosti kvantového světa živá a zároveň mrtvá. Británie by mohla skončit v takovém členství. Byli by členy i nečleny zároveň. Není to koneckonců nic zas tak šíleně nového, Dánsko má takovou schrödingerovskou měnu. Z jistého pohledu to je dánská koruna, z jiného je to euro.