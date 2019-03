Ekonomika si vede velmi dobře. Většina lidí, kteří chtějí najít práci, ji nachází. Nezaměstnanost a inflace jsou nízké. Celkové vyhlídky na růst jsou příznivé, sršel optimismem šéf Fedu Jerome Powell, když na konci loňského jara vysvětloval, proč americká centrální banka zvyšuje sazby a míní v tom pokračovat. Ještě na podzim trval na tom, že americké sazby, které tehdy už byly nad dvěma procenty, jsou stále pod neutrální úrovní, a budou proto růst. Teď už je vše jinak. Fed ve středu večer zařadil měnověpolitický neutrál, a pošilhává dokonce po zpátečce.

Úroky totiž už zvyšovat nechce. Pro letošek to platí beze zbytku a i pro příští rok se chce Fed spokojit s jediným zvýšením sazeb. Ze současného rozmezí 2,25 až 2,50 procenta by je tedy dostal o pouhého čtvrt procentního bodu výš. Což je v tak dlouhém horizontu skoro nic.

Zpátečka spočívá v překvapivém rozhodnutí zastavit proces, kterým Fed snižuje objem své bilance tím, že se zbavuje dluhopisů nakoupených během krize a v období pomalého růstu po ní. Dosud se dluhopisové portfolio americké centrální banky zmenšovalo o 30 miliard dolarů měsíčně, nyní to bude už jen 15 miliard a od podzimu čistá nula. Tím, že si Fed dluhopisy ponechá, současně nechá na trhu víc dolarů, a přispěje tak ke snížení dlouhodobých úroků.

Co se v americké ekonomice mění a jak to dopadne na svět? A může to mít vliv i na Česko, jehož centrální banka jako jedna z mála loni držela s Fedem ve zvyšování sazeb krok?

Hlavně nic neuspěchat

Jerome Powell navenek optimismus neztrácí. "Výhled je pozitivní," opakoval na středeční tiskové konferenci, jen to podle něj chce víc trpělivosti. "Trpělivost znamená, že nevidíme potřebu uspěchat rozhodnutí," prohlásil.

Když jde o zvyšování úrokových sazeb, trpělivostí vyniká i druhá nejvýznamnější centrální banka světa, ECB. Ta dokonce drží sazbu, za kterou si u ní banky peníze ukládají, poměrně hluboko pod nulou a před 14 dny rozhodla, že to měnit nebude. Minimálně letos. Šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, jemuž končí mandát na podzim, se tak stane historicky prvním strážcem eura, který za dobu, po kterou sedí v guvernérském křesle, ani jednou nepohnul sazbami směrem nahoru.