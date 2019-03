V Praze není žádná jiná výstava tak drahá a nemá tak omezený počet návštěvníků jako ta současná v Galerii NoD. Základní vstupné na přehlídku skupiny Rafani činí 1200 korun. Všech 28 diváků však dostalo či ještě dostane šanci si ji prohlédnout důkladně. Mezi obrazy, sochami a instalacemi stráví nejméně den a celou noc.

Rafani proměnili galerii v centru hlavního města ve funkční byt, který si turisté mohou pronajmout jedině přes webový portál Airbnb. "Bydlet v galerii s výstavou, to bylo báječné. Byli jsme ve veřejném prostoru v centru města, ale stačilo zavřít dveře a měli jsme absolutní soukromí," říká nadšeně David Možný. S manželkou přespali dvě noci a důkladně si prohlédli "dekorace" interiéru.

"Není tam toho málo. Jsou tam i věci z historie Rafanů, například z období, kdy na rok vstoupili do KSČM, nebo obrazy z velké výstavy v brněnském Domě umění. Teď jsem měl příležitost prohlédnout si je v klidu," říká David Možný, sám umělec původem z Brna. Se členy skupiny Rafani se zná, a když se o jejich projektu dozvěděl, okamžitě si na internetu ubytování zamluvil.

Ostatní návštěvníci bytu Rafanů už ale nejsou zasvěcenci. "Většinou jde o zahraniční turisty, jen asi dva nebo tři páry tvoří Češi, shodou okolností všichni z Brna," prozrazuje kurátor Galerie NoD Pavel Kubesa. "Všichni hosté nicméně tuší, do čeho jdou, na internetu je inzerováno, že jde o projekt skupiny," dodává kurátor, podle něhož se Rafanům povedlo převrátit režim daného prostoru a také radikálně proměnit pojem Art Apartment. "Tak se na stránkách Airbnb obvykle inzeruje ubytování, ve kterém na zdech visí obrázky lokálních umělců nebo dekorace, jež si hrají na umění. Tady turisté ve své ložnici najdou práce umělců mezinárodní úrovně," říká Kubesa. Je mu ale jasné, že to málokdo z ubytovaných ocení.

To nicméně není smyslem projektu. Není jím ani kritika platformy Airbnb, jehož systém bývá zneužíván. Původně měli lidé nabízet turistům jen část svého bytu nebo domu, což mělo vedle přivýdělku přinášet sociální obohacení. "V Praze se ale z osmdesáti procent na Airbnb nabízejí celé byty. To už není sdílené bydlení. To skoupili developeři nebo bohatí investoři, kteří bezohledně vytlačili obyčejné nájemníky," míní Kubesa, podle kterého je například Dlouhá ulice, kde jeho galerie sídlí, jedním velkým Airbnb hotelem.