Zákaz letů pro Boeing 737 Max 8 po dvou pádech tohoto typu letadla znamená pro americkou společnost velkou ztrátu. Na newyorské burze její akcie ve středu ztrácely dvě procenta. Boeing vyrobil 4600 kusů tohoto − nyní nechtěného − stroje. Po nehodě v Etiopii 10. března mu jedna země po druhé zakázaly lety do svého vzdušného prostoru. Agentura Reuters odhadla, že ztráty firmy od té doby činí 23 miliard dolarů. O tom, že by to automaticky znamenalo zisk pro hlavního globálního protihráče Boeingu, evropský Airbus, Reuters pochybuje.

I kdyby některé společnosti zrušily objednávky modelu 737 Max 8, Airbus nemá kapacity, aby rychle vyhověl jejich zájmu. Měsíčně evropská firma vyrobí padesát letadel, víc nemůže. A objednávky má už nyní na šest let dopředu. Není to tedy tak, že by Airbus mnoho získal a Boeing mnoho ztratil.

Navíc není jisté, zda Boeing 737 Max 8 opravdu končí. Americké společnosti United Airlines, Southwest Airlines a American Airlines se rozhodly jít proti mínění většiny a na vnitrostátních linkách používají tyto stroje dál. Šéf Southwest Airlines Gary Kelly řekl deníku Wall Street Journal, že piloti mají jasné instrukce, co dělat, když se automatický systém dopustí chyby a nakloní předek letadla dopředu, jako se tomu stalo při tragédiích v Indonésii loni 29. října a v Etiopii letos 10. března. Právě Boeing 737 Max 8 patřící Ethiopian Airlines se v březnu zřítil se 157 lidmi na palubě. Všichni zemřeli.

Nicméně francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden navštívil keňské Nairobi a podle jeho úřadu jednal se zástupci Ethiopian Airlines o možných dodávkách Airbusů této společnosti, která patří k nejprestižnějším a největším v Africe.