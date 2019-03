Ještě jako student práv začínal v CzechInvestu, dnes je zakladatelem a spolumajitelem firmy Accolade, která se před pár týdny umístila jako jedna ze tří českých firem v žebříčku FT 1000. Tedy na seznamu nejrychleji rostoucích společností v Evropě, sestaveném Financial Times.

HN: Máloco je tak málo sexy jako průmyslové haly. Nebo mně to tak aspoň přijde. Jak se firma, která tyto haly staví a pronajímá, dostane mezi štiky evropského byznysu?

To je pohled člověka, který o tom opravdu moc neví. Jistě, chápu, že dnes jsou možná mnohem víc sexy různé coworkingové kanceláře, ve kterých působí start-upy, co se snaží vymyslet nový Facebook nebo nový Amazon, ale můžu vám garantovat, že pokud nebudou chtít podnikat jen v on-line světě, dřív nebo později se dostanou do momentu, kdy budou potřebovat prostory na výrobu nebo skladování. Tedy že budou potřebovat nás.

HN: Kdo jsou vaši klienti?

Jsou zhruba trojího typu. Výrobci s lehkými výrobami, často Průmysl 4.0 se spoustou robotů a automatických linek. Pak logistické firmy zajišťující přepravu zboží jako DHL nebo FedEx. Pro ně jsme důležití polohou. No a pak samozřejmě e-commerce. Můžeme tomu říkat "Amazon efekt" a jde o segment, který nejvíc roste. V USA jsou už čtyři kvartály po sobě průmyslové haly dražší než kancelářské budovy.

HN: Pro mnoho lidí jsou průmyslové nemovitosti nevzhledné budovy kolem silnic, montovny, které berou ostatním levnou pracovní sílu.

Když to někdo říká, tak mě to vždycky pobaví. Připomíná mi to paradox syrského uprchlíka. Neboli že se někdo bojí, že přijde nevzdělaný imigrant, který nám ostatním vezme práci. Jak nám může vzít práci, když je nevzdělaný? Podobné je to s průmyslovými halami. České firmy si stěžují, že jim berou lidi z trhu práce, a přitom je špatně platí. To přece nedává smysl. Kdyby špatně platily, tak k nim lidé nejdou.

Milan Kratina (33) ◼ Narodil se ve Vimperku, vyrostl na Kolínsku. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval v CzechInvestu a developerské firmě VGP.

◼ Koncem roku 2011 založil společnost Accolade, jež se letos objevila v žebříčku FT 1000 nejrychleji rostoucích firem v Evropě.

◼ Bydlí v Praze, je ženatý a má dvě malé děti. "Nechci být takový ten táta, kterého znají děti jen z fotek. Takže jsem tomu trochu přizpůsobil svůj život i práci. Snažím se víc pracovat v noci, když děti spí. Čas s nimi trávím ráno a jezdím do práce až po ranní špičce. Několikrát týdně se snažím být doma, když se koupají a uspávají," říká.

◼ Je CEO společnosti Accolade a zároveň jejím padesátiprocentním vlastníkem. Pokud jde o budoucnost, je spíše optimista. "Západní svět je stabilizovaný. Příroda se v něm vrací a zlepšuje. My dnes stavíme budovy, které jsou, co se týče hospodaření s vodou, s energiemi a šetrnosti k okolí, nesrovnatelné s těmi, jaké byly před deseti nebo dvaceti lety. Problém je rozvojový svět. My potřebujeme, aby se dostali na určitou hranici komfortu a i pro ně se stal udržitelný rozvoj prioritou."

◼ Je zároveň předsedou představenstva brněnského mezinárodního letiště, které Accolade provozuje. "Náš cíl je zajistit spojení do velkých evropských metropolí. Už dnes létáme do Londýna, Berlína a Milána. Pokoušíme se o další. Bohužel to nejde postavit jen na tom, že Brňané chtějí létat z Brna. Potřebujeme, aby do Brna chtěli létat cizinci. Marketingově potřebujeme najít důvod, proč by se o Brno a jižní Moravu měli zajímat," vysvětluje.

◼ Jeho koníčkem je fotbal, hraje nejnižší českou soutěž, tzv. pralesní ligu.

HN: Cílem vlády není podporovat další sklady nebo levnou výrobu, ale vznik výzkumných a vývojových center.

My dnes takové nájemce máme. Některá z vývojových center v Česku jsou nejmodernější na světě, pravidelně navazují na sofistikované výrobní provozy, které sem přišly dříve. Souhlasím s tím, že bychom měli lákat další. Ale problém je v tom, že pro ně nemáme kvalifikované lidi. Z novin to někdy vypadá, že je v Česku armáda inženýrů, kteří nemají co dělat, jsou na úřadech práce nebo dělají podřadnou práci. Můžu vás ujistit, že nikdo takový tady není. A i kdyby byli, je naivní si myslet, že když někdo nemá nějaké vazby na Česko, že tu zainvestuje výzkumné centrum pro 300 inženýrů.

HN: Nejsme pro sofistikovanou výrobu vhodná země?

Tak to možná bylo, ale už dávno není. Zhruba od konce krize. Mezi klienty máme spoustu velkých nadnárodních firem, ale jsou to ty, které tu být musí. Třeba kvůli výhodné poloze. Kdyby si ale mohly vybrat, jdou někam jinam. Dnes například do Polska, Bulharska nebo Rumunska.

HN: Důvod? Už jsme moc drazí?

Ten hlavní důvod je, že jsme jako republika nečitelní. Lépe řečeno máme nečitelnou legislativu. Hlavně stavební právo. Velký investor nejde do země, kde za dva roky nebude vědět, jestli plánované nemovitosti vůbec postavíte. Vy můžete podle zákona splnit všechno na jedničku, ale pak si třeba Miloš Čermák založí občanské sdružení Vidle a ty vidle do projektu hodí.

HN: Co to znamená?

Když chcete něco postavit, musí to být v souladu s územním plánem. V tom je dané, jestli bude na konkrétním místě bydlení, průmysl nebo třeba pole. Takže první předpoklad je mít pozemky tam, kde územní plán umožňuje stavět průmyslové nemovitosti. Jenže zatímco v Německu nebo Polsku platí, že když to tak je v územním plánu, můžete stavět, v Česku zdaleka ne. Potřebujete mnoho dalších povolení, mezi nimiž je nejdůležitější územní rozhodnutí. A to je dlouhý proces, kde se může kdokoli odvolat nebo podat námitku, a vy nevíte, jestli zase nepřijde pan Čermák se svými vidlemi.

HN: Nejsou podobné problémy všude v Evropě?

Kdepak. Víte, Česko je fajn země, kde žijí hrozně šikovní a inteligentní lidé. Ale tím, že je nám jedno politika, dáváme politikům a úředníkům moc dělat si, co chtějí. Jsme mistři světa ve vymlouvání se na to, že naše problémy způsobil někdo jiný. Berlín, Vídeň, Moskva nebo Brusel.

HN: A konkrétně?

Jsme často papežštější než papež. Vezměte si třeba to, jak aplikujeme evropské směrnice. Tam je vždycky nějaký prostor, jak to ten nebo onen stát udělá. My vezmeme tu nejpřísnější variantu, přidáme ještě padesát procent a pak říkáme: Brusel to tak chtěl! Ne, většinou to tak Brusel vůbec nechtěl.

HN: Máte příklad ze svého oboru?

Ve všech zemích kolem nás se staví dálnice. Polsko, které nemělo po pádu komunismu prakticky žádnou dopravní infrastrukturu, má dnes lepší síť dálnic než my. Protože vzali německý zákon, přeložili ho a odhlasovali si ho zhruba ve stejné podobě. My máme problémy s vyvlastněním, částečně proto, že to je termín, který má v Česku nepříjemné historické konotace. Ale to měl v Polsku taky. Tam však politici měli odvahu napsat zákon tak, že se umožní povinný odkup pozemku a teprve pak se dá bývalým majitelům možnost soudit se o cenu. Je to spravedlivé a přitom to nezablokuje výstavbu nové dálnice na roky, někdy i desítky let.