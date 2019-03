Už v polovině března je jasné, že od dvou velkých přispěvatelů přiteče letos do státní kasy o miliardy korun méně než v minulosti. Lesy České republiky se potýkají s kůrovcovou kalamitou a zároveň nejhorší výsledky za posledních 15 let oznámila i státem ovládaná společnost ČEZ. Vláda bude muset peníze, na které byla od těchto firem v minulých letech zvyklá, hledat jinde.

Příjmy ze všech státem ovládaných firem klesají už čtvrtý rok za sebou − ještě v roce 2015 od nich stát získal 24,3 miliardy korun, loni to bylo už jen zhruba 15 miliard. Letos se očekává další pokles. Ten může vláda částečně nahradit, pokud vytáhne více peněz například z Letiště Praha, elektrárenské firmy ČEPS či z ropného Čepra.

Lesy ČR poslaly do státní kasy za posledních pět let téměř 26 miliard korun. Ještě loni vláda odsouhlasila převod 2,5 miliardy, ačkoliv je podnik od léta v provozní ztrátě. A to bylo pravděpodobně na delší dobu naposled. Už letos to bude nula. Hlavním problémem, se kterým se lesníci potýkají, je kůrovcová kalamita. Skoro výhradně se těží napadené dřevo. Už dnes Lesy ČR vědí, že v příštích letech budou svým odběratelům za velkou část prodaných stromů de facto platit. Prodej se soutěží spolu s náklady na těžbu a znovuzalesnění pasek. A tyto náklady v tendrech na příštích pět let převyšují cenu prodaného dřeva o stovky milionů.