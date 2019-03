Pivovar a výčep Dva kohouti funguje asi tři měsíce. Po tomto zaváděcím provozu jsou jeho dva tátové − dva kohouti spokojení. "Umíme dát přes tisíc sklenic za večer. Toto číslo jsme plánovali za rok od otevření a máme ho už teď," popisuje Lukáš Svoboda s tím, že kapacita prostoru je až 200 lidí a ti se za večer mohou protočit několikrát.

Svoboda je uznávaným expertem na čepování piva, je zároveň jedním ze společníků sítě pivnic Lokál ze skupiny Ambiente. Je někdejším mistrem světa v čepování plzeňského piva s titulem Master Bartender, provozuje školu čepování. V pražském Karlíně, kde Dva kohouti sídlí, má na starosti veškerý servis kolem podávání piva.

Na druhém hlavním muži tohoto projektu, sládkovi Adamu Matuškovi, pak je, aby speciální, povětšinou svrchně kvašená piva typu IPA, Stout a další uvařil. Přičemž tak jako Svoboda dál spolupracuje na rozvoji Lokálu, Matuška dál vaří pivo i ve svém domovském rodinném pivovaru Matuška v Broumech na Křivoklátsku.

Fotogalerie Fotogalerie Minipivovar Dva kohouti spojil výjimečné osobnosti pivní scény

Jeden minipivovar týdně

Dva kohouti se trefili do boomu, který trvá už několik let a stále pokračuje. Zatímco na začátku loňského roku evidoval Českomoravský svaz minipivovarů 400 minipivovarů (s roční produkcí do 10 tisíc hektolitrů), letos už jich je téměř 450. "V příštích deseti letech bude tempo přírůstku podobné, tedy každý týden vznikne jeden nový minipivovar," soudí prezident minipivovarského svazu Jan Šuráň.

Na celkové produkci piva v tuzemsku jsou ale minipivovary pořád marginální. Aktuálně jde asi o 2,5 procenta. Může jít ovšem o dobrý byznys. Jejich piva stojí často dvakrát tolik co piva z větších průmyslových pivovarů. Zároveň minipivovary platí nižší spotřební daň než jejich větší konkurenti.