Prosadila jsem zvýšení rodičovského příspěvku, chlubila se loni na sociálních sítích jak ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), tak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. O čtyři měsíce později se přetahují znovu. Tentokrát o to, komu mohou rodiče vyčítat, že o slíbených 80 tisíc korun vyšší příspěvek se nebude vztahovat na všechny děti do čtyř let věku, ale dostanou ho pouze rodiny s dětmi narozenými po 1. lednu 2020.

Maláčová, která štědřejší variantu slibovala jako hotovou věc, tvrdí, že návrh neprošel přes odpor koaličního partnera, tedy hnutí ANO. A ujišťuje, že jednání nekončí a peníze se najdou. Schillerová kontruje, že s kompromisem, který naštval tolik rodičů, přišli sociální demokraté sami.

Už v úterý to naznačil premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož kompromis vymyslel na pondělní koaliční radě předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

Schillerová ve středu HN sdělila, že šlo o iniciativu Hamáčka i Maláčové. "Přišli s návrhem, ať se to týká dětí narozených po 1. lednu 2020," tvrdí a o své koaliční kolegyni říká, že neví, co chce.