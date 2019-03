Džínová společnost Levi Strauss se téměř po 35leté přestávce vrací na burzu v New Yorku. S akciemi americké firmy, jejíž modré kalhoty s cvočky se staly symbolem svobody a volnosti, se začne obchodovat už dnes. Očekává se, že její primární emise akcií (IPO) by mohla vynést až 675 milionů dolarů, tedy zhruba 15,4 miliardy korun, což by z ní udělalo zatím největší vstup na burzu v letošním roce v USA.

Podnik měl skromné začátky. Založil ho emigrant z Bavorska Loeb Strauss, který si pro příchodu do Spojených států změnil jméno na Levi. Odjel do Kalifornie, kam ho nalákala zlatá horečka. Zlato mu ale příliš štěstí nepřineslo. Poté co Strauss nenašel vysněný zlatý valoun, založil v San Francisku velkoobchod s potřebami pro zlatokopy, kterým prodával náčiní a oblečení. Letos to bude už 166 let.

Asi po 20 letech ho oslovil jeden z jeho zákazníků, Jacob Davis z Nevady, který od něj kupoval látky. Ten ho upozornil, že zlatokopové si stěžují, že se jim kapsy u kalhot často trhají. Navrhl proto, aby je upevnili kovovými cvočky. Strauss si společně s Davisem nový typ kalhot s pevnějšími kapsami nechali patentovat 23. května 1873 − a první džíny byly na světě.