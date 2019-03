Automobilka Škoda Auto stojí před velkými změnami a připravuje se na mi­liardové investice. V nejbližších dnech bude společně s mateřským koncernem Volkswagen řešit, kde postaví nový závod. "V následujících dnech vybereme dvě země, ve kterých bychom mohli nový závod postavit. O finálním místě chceme rozhodnout ještě letos," říká předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

Volkswagen se dívá především do zemí východní Evropy, které jsou z hlediska výroby levnější a není tam problém s nedostatkem lidí na trhu práce. Spekuluje se například o Bulharsku či Turecku.

Škoda potřebuje nutně navýšit výrobní kapacitu. Za rok by zvládla prodat zhruba o 200 tisíc aut více, než kolik jich zvládne vyrobit. Přestože výstavbu nového závodu má mít na starosti česká automobilka, sám Maier označuje budoucí továrnu jako "víceznačkovou". Jisté zatím je, že se v ní bude od roku 2023 vyrábět Škoda Karoq a Seat Ateca. Pravděpodobně tam budou dělníci montovat i některé vozy značky Volkswagen. Které to budou, zatím není jasné.

Podle odborářů stále zůstává ve hře i varianta, že by z výstavby na zelené louce sešlo a koncern by investoval do některého ze současných závodů. "To, zda Škoda dostane tu výsadu závod postavit, nebo se půjde cestou obživení stávajícího závodu, dnes patří k jednomu z největších střetů v koncernu," uvádí odborový předák Jaroslav Povšík.