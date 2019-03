Loni dostaly firmy od státu investiční pobídky v hodnotě přes deset miliard korun. Nárok na peníze ve formě dotace či slevy na dani z příjmů mají všechny podniky, které splnily předem dané podmínky. To se zřejmě už letos změní. Pravidla rozdělování pobídek se zpřísní a zvýhodněny budou hlavně firmy s propracovanější výrobou. I když je ale společnost splní, vyhráno mít nebude − konečné slovo u přidělení každé pobídky bude mít nově vláda.

Ta v současnosti rozhoduje jen o velkých strategických pobídkách pro firmy, které v Česku hodlají investovat až desítky miliard korun. Menším investorům přidělovala pobídky automaticky státní agentura CzechInvest.

"Nerozumím tomu, proč se tato praxe nyní mění. Pokud bude o všech pobídkách rozhodovat vláda, oslabí se pozice ministerstva průmyslu, a navíc to vytváří silný korupční potenciál," řekl poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na středečním jednání hospodářského výboru sněmovny. Poslanci na něm přišli s několika změnami novely zákona o investičních pobídkách. Ty jsou ale spíše kosmetické a návrh ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) poslanci zřejmě schválí bez výraznějších zásahů.

Rozhodnutí do tří měsíců

Omezit by se měla například podpora call center, šanci projít má i návrh poslance Pavla Juříčka (ANO), aby vláda o každé pobídce musela rozhodnout do tří měsíců. Loni peníze od státu získalo celkem 77 investičních projektů. Při podobném tempu by to znamenalo, že by vláda na každém zasedání rozhodovala zhruba o dvou pobídkách.