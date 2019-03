Vláda přišla s revizí rodičovského příspěvku, který by měl vzrůst o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Poprask vzbudilo, že by se týkal pouze rodičů dětí narozených po 1. lednu 2020. Sociální sítě se vzedmuly hněvem. Jejich hluk zafungoval (ministryně Maláčová začala couvat), ale přehlušil diskusi o třech tématech.

Zaprvé, kde na to vzít. Vláda, která v únoru kvůli vývoji rozpočtu zpanikařila a začala pokukovat po vyšších daních, v březnu už zase naplno rozdává. A to nemluvíme o tom, že vyšší příspěvek udrží více (převážně) matek na rodičovské déle (rychle vyčerpat příspěvek mohou jen vysokopříjmové skupiny), což způsobí jejich nižší budoucí mzdy. Ty pak bude ministryně řešit, jak navrhla na MDŽ, koeficientem za pohlaví… Zadruhé, co je vlastně cílem příspěvku? Podpora rodin těžko, protože ani dlouhá rodičovská, ani relativně vysoký příspěvek k nárůstu počtu dětí v minulosti nevedly.

Zatřetí, proč stát takto nehospodárně vynakládá prostředky? Proč podporuje i děti, jejichž rodiče se bez příspěvku obejdou? Nebo snad každé ze 110 tisíc dětí narozených v roce 2018 má rodiče odkázané na podporu státu? Pokud ne, pak si zde stát kupuje něco, co by dostal tak jako tak. Což je ekvivalent vyhazování peněz z okna. A opatření krajně nesociální, protože dotací bohatých ubývá prostředků pro chudé.

