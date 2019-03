Meze svobody projevu se staly opět předmětem veřejného zájmu. Tentokrát po nedávném prohlášení ministra vnitra a policejního prezidenta o tom, že v souvislosti s teroristickým útokem v mešitách na Novém Zélandu prověřuje policie, zda se někdo, především na internetu a sociálních sítích, nedopouští schvalování tohoto trestného činu.

Nejsem si jist, zda bylo nezbytné připomínat poněkud dramatickou formou fakt, že policie bdí, když je to její povinnost, ale jako upoutávka na vcelku novou součást repertoáru trestního zákoníku, umožňující postih podpory a propagace terorismu, to zase tak marné nebylo. Prohlášení obou pánů bylo reakcí na údajné komentáře v internetovém prostoru, jejichž autoři si prý pochvalovali, jak moc dobře to v tom Christchurch terorista provedl. A hned po upozornění se ozvaly hlasy, že jde o omezení svobody projevu, hodné totalitního státu. Což ale vůbec není pravda.

S trochou zjednodušení lze říci, že stát limituje svobodu projevu hned dvěma způsoby. Jednak přímo v článku 17 Listiny základních práv a svobod, tedy v ústavní rovině. Tam obecně připouští omezující opatření, "… v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti". Takto obecně pojatá legitimace omezení svobody projevu se pak odráží v některých podústavních právních přepisech.

Nejznáměji zřejmě v občanském zákoníku, umožňujícím postih projevů útočících neoprávněně na něčí čest a důstojnost. A také v trestním zákoně. Ten již tradičně, od prvé republiky, umožňoval postih schvalování trestného činu. Tedy též i terorismu.