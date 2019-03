Zdá se to být důstojnou tečkou za nedávno odhalenými pokusy Hradu ovlivňovat justici: Senát odmítl Miloši Zemanovi schválit jeho nominanda na ústavního soudce Aleše Gerlocha. Stopku tak dostal kandidát, který sice platí za uznávaného experta, ale také za ochotného přihrávače prezidenta, jemuž v minulosti nejednou pomohl z úzkých vstřícným posudkem či analýzou. A taky s hlavou státu souzní politicky, jak se ukázalo při Gerlochově loňské (neúspěšné) kandidatuře do Senátu, kdy navrhl zakotvit do ústavy pojmy jako český národ a český jazyk.

Pouhých devatenáct hlasů v tajném hlasování pro Gerlocha od 64 přítomných senátorů je přímo debakl. Zeman dostal z Valdštejnského paláce jasné varování, že Česko si respektovaný a nezávislý Ústavní soud rozvracet nenechá. Těžko říct, jestli na Hradě ocení, že nebýt na poslední chvíli deklarované jednomyslné podpory senátorů ANO a ČSSD, mohla být porážka ještě ostudnější. Každopádně ODS, jejíž senátor Jaroslav Kubera koncem ledna Gerlochovu nominaci oznámil a rovnou označil za průchodnou, s podporou evidentně couvla. Raději se přidala k odmítavému postoji lidovců, TOP 09 či starostů. Po víkendovém vyloučení antievropsky radikálního Václava Klause mladšího se strana zřejmě dál distancuje od protizápadního bloku kolem prezidenta a chce být čitelnější a věrohodnější pro voliče.

Je dobře, že pokus o průnik do justice Zemanovi nevyšel. Nekoná se tak ani pomsta Josefu Baxovi, o němž se uvažovalo jako o příštím předsedovi Ústavního soudu a který místo ochoty vyhovět hradním požadavkům podal svědectví o ovlivňování. Gerloch Baxu nenahradí.

Ale to je všechno jen zatím. Křeslo po ústavním soudci Janu Musilovi bude nutné zaplnit. Senát musí počítat s tím, že z dosud kupodivu spíše nekonfliktního obsazování Ústavního soudu se stalo další bojiště s hlavou státu. Mimochodem, Kubera by se teď měl Hradu raději vyhýbat. Aby se mu jako Baxovi nedostalo okřídlené výtky "ale vy jste šéf, vy to máte zařídit".

