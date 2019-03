Americká investiční banka Goldman Sachs na počátku týdne oznámila, že při nabírání nových zaměstnanců bude hledět na to, aby mezi nimi bylo 50 procent bankéřek (a také 11 procent zástupců Afroameričanů a 14 procent Hispánců). Společnost, která je dlouhodobě synonymem firmy dobře vydělávajících bílých mužů, sice neřekla, kdy k tomu dojde, ale chce se prý každoročně zlepšovat. Což je skoro něco jako velký třesk.

Američtí právníci zase podle listu Financial Times zaznamenali v dohodách o nákupech start-upů technologických firem rostoucí počet klauzulí, které se týkají vztahů na pracovištích, především co se týká sexuálního obtěžování. Dávají to do souvislosti s druhým rokem existence hnutí #MeToo. Upozorňují, že korektní vztahy ve firmách začínají být pro investory stejně důležité jako mnohé finanční ukazatele.

V Británii firmy postupně zveřejňují, jak jsou na tom s odměňováním mužů a žen − tuto povinnost mají už druhým rokem a stejně tak dlouho probíhá diskuse o tom, jestli se zmenšují rozdíly v platech a mzdách mužů a žen. Podle zveřejněných výsledků tomu bohužel nic nenasvědčuje.

Obdobnou povinnost mají od loňského roku také německé firmy s více než 200 zaměstnanci. Letošní výsledek − 21procentní rozdíl v odměňování − tamní média vyhodnotila jako jeden z nejhorších v Evropě. Němci jsou prý na tom zhruba tak špatně jako Češi.

Podle Institutu ekonomických studií se sídlem v Kolíně nad Rýnem ovšem po očištění (tedy s ohledem na úroveň vzdělání, pracovní zkušenosti, velikost společnosti a obor podnikání) klesne rozdíl v odměňování v Německu na šest procent. Což je pro změnu druhý nejlepší výsledek v Evropě, hned za Belgií, která má nejnižší úroveň mzdové diskriminace v EU (4,2 procenta rozdílu celkově a 2,0 procenta rozdílu po očištění). Česká republika z podobného srovnání (tedy s ohledem na vzdělání, pozici, zkušenosti a firmu) vychází s rozdílem 13,1 procenta jako čtvrtá nejhorší v unii − těsně před Slovenskem, Litvou a Estonskem, které tento nechvalně proslulý žebříček dlouhodobě vede. Studie ministerstva práce a sociálních věcí, která se zaměřila na rozdíly v platech a mzdách a na jejich vývoj za roky 2002−2016 se dobrala k rozdílu ve výši "jen" 11 procent. Stále jde o jeden z nejhorších výsledků v Evropě.

O platech a mzdách se nemluví

Tuzemské firmy musí ze zákona dodržovat rovné podmínky. Zveřejňování odměňování po nich alespoň prozatím nikdo nechce. "Platy a mzdy jsou v tuzemských firmách velmi ožehavé téma. Muži jsou většinou přesvědčeni o rovnosti. Na rozdíl od žen," uvedla Johana Jonáková ze společnosti Gender Studies, která loni provedla audit rovných příležitostí v osmi firmách a čtyřech institucích státní správy.

Čistě subjektivní pocit se liší podle firem a oborů, větší jistotu ohledně rovnosti odměňování mají zaměstnanci veřejného sektoru. Tento pocit potvrzují i data z MPSV: platy mužů a žen ve veřejné sféře za stejnou práci na stejném pracovišti se liší v průměru o pět procent, v soukromé sféře je to dvojnásobek.

Jak ale také vyplynulo z auditu, důvodem rozdílů většinou není úmyslná diskriminace na základě pohlaví. V zásadě lze rozdíly vysvětlit "objektivně a subjektivně". Objektivním problémem je dlouhý výpadek žen kvůli péči o děti. Výpadek, který je zase "objektivně" často zbytečný. "Většina zaměstnavatelů vůbec nespolupracuje se svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi, když jsou na mateřské či rodičovské dovolené. I proto jim často ani neumí nabídnout spolupráci, která by vyhovovala oběma stranám," vysvětluje Jonáková. Týká se to opět jak soukromé, tak i státní sféry. Výsledkem je profesní mezera a následně i mezera v příjmech. A často také nenávrat těch, kteří strávili několik let péčí o děti, což se týká většinou soukromé sféry.