Lucie Drdová, Drdova Gallery

Osobně mě příjemně překvapila zpráva hned z počátku roku, kdy se na podnět Davida Zwirnera rozběhla diskuse na téma výše nájmů na veletrzích. Kritické debaty o institucionálním systému a galerijním provozu obecně jsou v posledních letech velice živé. Navíc hledání alternativ k veletržní prezentaci je pro nás galeristy velice aktuální. Zwirner, který patří mezi nejlepší galerie světa, tentokrát poukázal na skutečnost, že účast na kvalitních veletrzích je velice drahou prezentací a investicí do renomé galerie a zastoupených umělců. Výše nájmu je však dána paušálně podle velikosti stánku a sekcí. To znamená, že pro velké hráče, jako je on nebo Hauser & Wirth, Pace Gallery či Thaddaeus Ropac, i takto závratné sumy představují procentuálně daleko menší náklad v poměru k ceně uměleckých děl, která nabízejí. Naopak pro menší a mladé galeristy je investice do účasti na jednom či dvou veletrzích značně riskantní a může v nejhorším případě vést k zániku galerie. Přesto i pro velké hráče je důležité, aby veletrhy poskytovaly prostor těmto progresivnějším kolegům, kteří zajišťují dostatečnou diverzitu nabídky, a daný veletrh není přehlídkou jen mezinárodních jmen. K této diskusi se přidala řada dalších odborníků a především sami ředitelé veletrhů, kteří si dokážou představit, že vyšší nájem nejlepších galerií může částečně pokrývat náklady jejich kolegů.

Tomáš Hejtmánek, Arthouse Hejtmánek

Letošní trh s uměním se teprve rozjíždí, ale jsem přesvědčen, že přinese spoustu překvapení z nových objevů, a to hlavně v kategorii obrazů s cenou v řádech milionů korun. Již v únoru padlo v Česku několik nových autorských rekordů − malířů Jaroslava Panušky (1,55 mil. Kč), poválečného Josefa Šímy (8,16 mil.) či Stanislava Podhrázského (2,44 mil.). Zajímavé je sledovat, jak si vede české umění v zahraničních aukcích. V USA se třeba výjimečný Mikuláš Medek s dosaženou cenou přes 24 mil. Kč stal nejdráže prodaným dílem v kategorii poválečného českého umění. Ve Velké Británii zase padl nový aukční rekord Jiřího Karse s cenou přes čtyři miliony korun. Naše galerie a aukční síň má tu čest, že může oba posledně zmiňované obrazy prezentovat ve svých prostorách v rámci druhého ročníku Týdne umění na konci dubna. Ve stejné době chystáme i ukázky nejlepších děl z jarní aukce a plánované výstavy Jaroslava Verise. Letošní rok nabídne také řadu zajímavých a objevných autorských či skupinových výstav. Tou první úspěšnou je určitě nová expozice NG s názvem První republika 1918−1938. Potěšilo mě, že se vedle významných děl slavných autorů objevila i díla méně známých umělců. Spatřuji v tom také jeden z hlavních úkolů veřejných institucí. Tuto úlohu často přebírají soukromí sběratelé a galeristé. Naše galerie v srpnu představí neprávem zapomenutého a méně známého Jaroslava Verise (1900−1983). Návštěvníci výstavy budou mít možnost zhlédnout výběr z celoživotní rozmanité tvorby 20.−70. let z pozůstalosti autora. Součástí prohlídky bude promítání nově vzniklého dokumentu. Věřím, že výstava bude velkým překvapením a přínosem pro laickou i odbornou veřejnost.

Magdalena Juříková, Galerie hlavního města Prahy

Kromě skutečností, které nás provází na trhu s uměním několik let − úbytek kvalitních děl z období avantgardy a rostoucí ceny českého klasického umění −, mě zaujala jedna naprosto výjimečná událost. Tou se pro mě stal prodej díla Tomáše Rullera Prášení na konci chodby z roku 1984 (36 × černobílá fotografie, vintage print na dokument papíru, dřevotříska, původní autorská adjustace, 135 × 200 cm, autor fotografií Tomáš Ruller s asistencí Karla Slacha) za dosud neuvěřitelnou částku blížící se milionu korun. Troufám si k tomu dodat, že na tom měly jistou zásluhu obě autorovy retrospektivní výstavy − předloňská v Domě umění v Brně a její pozměněná loňská verze v GHMP s názvem Perform Made v Městské knihovně. Ukazuje se, že i dílo akčního umělce může vzbudit zájem sběratele natolik, že se cena vyšplhá z původní částky (470 tisíc korun) téměř na dvojnásobek. V téže aukci se prodala instalace Lenky Klodové O Boženě (1997) za skvělých více než 500 tisíc korun. Vzhledem k rozměrům a dopadu obou děl se zdá, že jde o zájemce, kteří vydražená díla plánují zveřejnit − a to je důležitá změna. Zdá se, že se pomalinku přesouváme od investic ke skutečnému zájmu o umění.