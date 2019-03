Málokdy politik tak rychle mění názor na rozhodnutí, které považoval za svůj úspěch. Petici a kritice čelí ANO a ČSSD poté, co v pondělí oznámily, jak se zvednou důchody a s nimi také rodičovský příspěvek. Následovala rychlá vyjádření politiků na sociálních sítích, co pro senio­ry a nastávající rodiče dokázali vyjednat a zařídit.

Koalice rozhodla, že se důchody zvednou od příštího roku v průměru o 900 korun měsíčně, jak navrhovala ČSSD. Přehlasovala tak návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), aby to bylo jen o 750 korun. Na oplátku však ČSSD musela ustoupit při navýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun. Ten se sice od příštího roku zvedne, ale původně to mělo být podle slibu sociálních demokratů i zpětně pro děti do čtyř let. Teď peníze přidají jen dětem, které se narodí od 1. ledna příštího roku.

Odpovědí na koaliční dohodu však byl tvrdý odpor, také především na sociálních sítích. Voličům vadí, že vláda − zjednodušeně řečeno − vymění 150 korun pro důchodce za 80 tisíc korun, o které přijdou tisíce rodin s malými dětmi. Jako první podlehla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ministryně včera prostřednictvím sociálních sítí vzkázala, že se pokusí najít osm miliard korun, které chybí k tomu, aby platil původní slib zvýšeného rodičovského příspěvku zpětně i pro děti do čtyř let.