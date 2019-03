Energetická společnost ČEZ loni prožila nejhorší rok za posledních patnáct let. Její čistý zisk poklesl o 45 procent a dosáhl jen na 10,5 miliardy korun. Tedy pětkrát méně, než kolik firma vydělávala před deseti lety. I přesto byla nálada na čtvrtečním oznamování výsledků firmy dobrá. "Je to poosmé, co tu před vás jako šéf firmy předstupuji. A za tu dobu mohu poprvé oznámit, že očekáváme růst zisků," uvedl generální ředitel firmy Daniel Beneš.

Provozní zisk před odpisy by podle něj mohl vzrůst až o deset mi­liard na 59 miliard korun, čistý zisk pak na 17 až 19 miliard korun. "Je to obrat, kdy budeme v nejbližších pár letech směřovat k výraznému růstu," dodal Beneš.

Obecně vzbudily loňské výsledky mezi analytiky spíše zklamání, a to z pohledu dividend. Loni firma vyplatila akcionářům 17,8 miliardy korun, což představovalo 33 korun na akcii. Na nízké dividendě by nejvíc tratil stát, který v ČEZ vlastní 70procentní podíl. "Výsledky nenaplnily ani naše, ani tržní odhady," řekl analytik Komerční banky Miroslav Frayer. A dodává, že i kdyby firma vyplatila sto procent ze svého zisku, činila by dividenda jen 24 korun na akcii.

Vedení ČEZ nechtělo výši dividendy za rok 2018 zatím komentovat. Beneš jen uvedl, že dividendová politika firmy stále počítá s vyplacením 60 až 100 procent očištěného zisku. Ten loni meziročně klesl z 20,7 na 13 miliard korun.

I přesto se našly i pozitivní ohlasy. "Výsledky sice zklamaly očekávání trhu, nicméně podstatnějším číslem je prognóza na letošní rok a ta podle našeho názoru nevyzněla vůbec špatně. Celkově tak výsledkový report hodnotíme mírně pozitivně," říká analytik Fio banky Jan Raška.