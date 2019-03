Ochránci diskriminovaných by měli dostat nový prostředek pro boj proti takové praxi ve firmách nebo na úřadech. Podle novely zákona o rovném zacházení, navrhované poslanci ANO, ČSSD a pirátů, by každá organizace mohla podat takzvanou veřejnou žalobu. V současnosti to mohou v případech znevýhodnění kvůli rase, pohlaví, věku nebo vyznání činit jenom jednotlivci, navíc musí v některých případech vinu druhé strany také prokázat. Nově se má tíha dokazování částečně přesunout na žalovanou stranu.

Návrh podporuje například Liga lidských práv. "Nyní se proti diskriminaci může bránit pouze sama oběť. A jejím cílem je pouze dostat odškodnění za vzniklou újmu, nikoli dosáhnout systémové změny, která by podobným případům zabránila," popisuje praxi její předseda Dan Petrucha, podle něhož je současný model velmi omezující a zejména pro "zranitelné" skupiny obyvatel nepředstavuje efektivní ochranu.

Na druhý pokus

Pokud změna projde a žalobu budou moci podat i organizace, a to dokonce hromadně, vznikne šance poukázat na obecný protiprávní jev a požádat o jeho odstranění. "Veřejná žaloba by byla v našem právním řádu novinkou a měla by mít hlavně preventivní efekt," řekla poslankyně Monika Červíčková (ANO), ředitelka neziskové organizace Plus 50, jež se věnuje diskriminaci seniorů na trhu práce. Změnu do sněmovny před několika dny přinesla. Argumentuje, že to pomůže například starším lidem, pokud se jich zaměstnavatel chce zbavit kvůli věku, či zdravotně postiženým.

S nápadem zanést do českého právního řádu veřejnou žalobu přišel již před pěti lety tehdejší ombudsman Pavel Varvařovský, ale neuspěl. I nyní bude obtížné novinku prosadit, protože některé poslance ANO i jiných stran odrazuje fakt, že by změna přidala pravomoci neziskovým organizacím. Ty mají hlavně kvůli kampani některých radikálních stran a hnutí horší pověst než v minulosti.