Poslanci se zabývají hned několika možnostmi, jak změnit ústavu. Některé strany se snaží zavést například celostátní referendum nebo přímou volbu starostů. Zatím se však pro jednotlivé návrhy nedaří najít potřebnou ústavní podporu, zdrženlivý k jednotlivým změnám je i Senát, bez něhož nejdůležitější právní dokument měnit nelze. Podobně to zatím vypadá i s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a zavedením klouzavého mandátu, přestože oba prvky podporuje i vláda. O obou návrzích jednala v úterý poslanecká stálá komise pro ústavu.

Klouzavý mandát by každému ministrovi zakázal být současně poslancem. Po dobu, co by byl členem vlády, by přišel o post v dolní komoře parlamentu. Místo něj by naskočil náhradník ze stejné politické strany. Pokud by o funkci ministra přišel, stal by se opět poslancem.

Vláda dala k pirátskému návrhu, na kterém se podílel i Tomio Okamura (SPD), Jaroslav Faltýnek (ANO) nebo Jan Farský (STAN), neutrální stanovisko. Vadí jí ale spíše formální a terminologická stránka novely. Samotnou myšlenku podporuje.