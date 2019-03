Odejít, ale jak?

Britská premiérka Mayová nemá v Dolní sněmovně většinu pro svou variantu brexitu. To ale neznamená, že by poslanci chtěli v EU zůstat. Většina z nich chce naplnit výsledek referenda. Ale už téměř tři roky se nejsou schopní domluvit, jak to udělat.

◼ Nejspornější pasáží dohody Mayové s EU o brexitu je takzvaná irská pojistka. EU ani Británie nechtějí, aby bylo po brexitu nutné obnovit hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Zajistit to má smlouva o volném obchodu. Ale pokud se bude její dojednávání táhnout, vstoupí v platnost pojistka – Británie v zájmu zachování stavu bez hranic zůstane členem evropské celní unie.

◼ Kritikům Mayové v její vlastní Konzervativní straně se nelíbí, že by Británie členství v celní unii nemohla jednostranně vypovědět – EU něco takového odmítá. Argumentuje tím, že pojistka by přestala být pojistkou, pokud by ji jeden z partnerů mohl o své vůli "roztrhat". Podle EU musí pojistka platit až do doby uzavření definitivní dohody o volném obchodu, i kdyby to trvalo roky.

Ujištění nestačí

EU se s Mayovou dohodla na několika právně závazných deklaracích, podle nichž se bude Británie moci odvolat k arbitráži, pokud by unie protahovala jednání o obchodní dohodě, a Brity tak uměle nutila setrvávat v evropské celní unii. Takové ujištění ale kritikům Mayové v její vlastní straně nestačí.

73 poslanců

do europarlamentu si dnes volí Britové. Pokud by Británie měla být členem EU ještě 2. července, kdy se sejde nový Evropský parlament, musela by koncem května uspořádat evropské volby. Hlavní britské politické strany se tomu chtějí vyhnout.