Předseda představenstva Deutsche Bank Christian Sewing dlouho odmítal spekulace analytiků, že chystá spojení s mnohem menší Com­merzbank. Ještě loni na podzim v rozhovoru pro list Handelsblatt prohlašoval, že nevalně hospodařící německá bankovní jednička se musí během roku až roku a půl dát dohromady a potom se uvidí.

Ale politický tlak na oba peněžní ústavy je silný natolik, že se mu šéf Deutsche Bank nakonec podvolil. V neděli se sešel s Martinem Zielkem, šéfem Commerzbank, aby poté oficiálně potvrdili, že zahajují "sondážní jednání o možné fúzi". Měla by trvat asi šest týdnů a podle vyjádření obou manažerů jsou její vyhlídky "asi padesát na padesát".

Oba ústavy se dlouhodobě potýkají s finančními problémy. Deutsche Bank za tříleté období 2015 až 2017 celkem prodělala 8,9 miliardy eur, do mírného zisku se dostala teprve loni. Nedostatečně ve srovnání se zahraniční konkurencí vydělává také Commerzbank. Ta dosahuje návratnosti kolem tří procent. To znamená, že na 100 eur vlastního kapitálu připadají tři eura čistého zisku. Například u švýcarské UBS činí ukazatel návratnosti kapitálu 9,5 procenta, uvádí britský časopis The Economist.

Porovnání bank (rok 2018) Bilanční suma (mld. eur) ◼ Deutsche Bank: 1348

◼ Commerzbank: 462 Výnosy (mld. eur) ◼ Deutsche Bank: 25,3

◼ Commerzbank: 8,6 Čistý zisk (mil. eur) ◼ Deutsche Bank: 267

◼ Commerzbank: 865 Tržní kapitalizace (mld. eur, k 15. 3. 2019) ◼ Deutsche Bank: 16,1

◼ Commerzbank: 9,5 Zaměstnanci (tisíce) ◼ Deutsche Bank: 91 737

◼ Commerzbank: 49 000 ◼ Zdroj: Handelsblatt, Reuters

Spolková vláda se už delší dobu netají tím, že dva největší peněžní ústavy, jimž patří asi pětina německého trhu bankovních služeb, se musí konečně ozdravit, aby mohly lépe konkurovat zahraniční konkurenci. "Také my musíme mít svého mezinárodního šampiona v bankovnictví," zdůrazňuje spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD).