Mezi evropskými zeměmi patří Česko k posledním, které posílají psychicky nejzranitelnější děti do tří let do ústavů. Jejich počet ale klesá, ukázala analýza nevládní organizace Lumos, kterou mají HN k dispozici.

Bez přičinění vlády či parlamentu meziročně ubyla v kojeneckých ústavech téměř čtvrtina dětí. Ještě na začátku loňského roku měly ústavy pro nejmenší 441 obyvatel, letos v lednu šlo o 335 dětí. Stojí za tím hlavně fakt, že v Česku přibývá pěstounů na přechodnou dobu.

Mezi kraji jsou ale velké rozdíly. "Umísťování kojenců do ústavní péče se stalo minulostí v polovině Česka," uvádí Lumos ve své zprávě. Naopak v Ústeckém kraji žije v ústavech bezmála 100 dětí.

Děti v kojeňácích ◼ V ústavech Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického či Olomouckého kraje žije vždy méně než desítka dětí.

◼ Zlínský kraj v roce 2016 kojenecké ústavy zcela zrušil.

◼ Středočeskému kraji se podařilo počty snížit na 45 dětí, zhruba na polovinu.

◼ Praha má v ústavech čtyři desítky dětí, Jihomoravský kraj 33. Liberecký kraj a Vysočina po 15 dětech, Moravskoslezský 17.

◼ V Plzeňském kraji je to 50 dětí, o 20 méně než před rokem.

◼ Ústecký kraj má v ústavech 82 dětí, dalších 14 jich zamířilo do zařízení Karlovarského kraje.

◼ Kromě ústeckých dětí má Karlovarský kraj v ústavech tři své. 335 dětí žilo podle analýzy Lumosu na začátku roku v kojeneckých ústavech.

Mluvčí kraje Lucie Dosedělová se brání, že Ústecký kraj snížil od roku 2005 kapacitu svých ústavů z 250 na 95 míst. "O dalším snížení se v tuto chvíli uvažuje," tvrdí. Lumos upozorňuje, že kraj má jen 40 přechodných pěstounů, ke kterým může dítě na krátkou dobu putovat z porodnice nebo nefungující rodiny, aniž by na svůj další osud muselo čekat v ústavu. Pro srovnání, severomoravský region disponuje 130 přechodnými pěstouny.

Přestože jsou kojenecké ústavy určeny primárně nejmenším, roste počet zde žijících dětí, kterým jsou čtyři roky a více. Podle Lumosu už je starších dětí v zařízeních 41 procent. Podle výzkumníků to může být způsobeno tím, že ústavy přijímají i starší děti. Pravděpodobnější ale je, že děti v ústavech stárnou. Ministerstvo zdravotnictví jev nijak nevysvětluje, jen podotýká, že zákon péči o starší děti kojeneckým ústavům nezakazuje.