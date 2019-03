Zákaz používání mobilních telefonů se snaží zavést čím dál větší počet škol. Mají podporu rodičů − z loňského výzkumu vyplynulo, že dvě třetiny z nich telefony ve vyučování nechtějí. Učitelé jsou oproti rodičům rozděleni méně jednoznačně, polovina se domnívá, že nové technologie mohou podporovat výuku, druhá polovina mobilům přičítá nesoustředěnost dětí, která může vést až k tzv. digitální demenci. Školní inspekce zatím upozorňuje, že škola má právo zakázat používání mobilů v průběhu vyučování, ale ne o přestávkách. A že zákaz telefonů na celý školní den je protiprávní.

Diskuse o používání mobilů ve školách bude bezpochyby probíhat ještě mnoho let a klidně může vyústit v plošný zákaz, ke kterému se třeba loni odhodlala Francie. Spíš než diskutovat o tom, co všechno mohou a nemohou děti dělat, bychom se měli bavit o tom, co vlastně dělají jejich rodiče.

Z výzkumů vyplynulo, že roste počet dětí, které umějí ovládat mobil či tablet dřív, než se naučí chodit a mluvit. Rodiče tento přístup obhajují tvrzením, že moderní aplikace prý rozvíjejí dětský mozek. Většina dětí tak podle řady průzkumů dostane svůj první mobil v sedmi letech. Do devíti let jej má každé dítě. Mobilní telefon je totiž z hlediska rodičů tou nejjednodušší chůvou. Malé dítě se díky němu kdykoliv zabaví a neotravuje. Starší je díky němu pod kontrolou, protože se mu dá kdykoliv odkudkoliv zavolat. Pro ty úzkostlivější rodiče jsou tady sledovací aplikace, takže mohou ve chvilce zjistit, kde se vlastně jejich potomek nachází. Záliba dětí umisťovat na sociální sítě to, co je skutečně baví, rozšiřuje často obzor i jejich rodičům. Znají jejich přátele, záliby a prostředí, ve kterém se pohybují.