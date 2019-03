Oliver Mittelsdorf, viceprezident Rheinmetall Defence pro obchod, v rozhovoru pro HN vysvětluje, proč by si Česká republika měla pořídit nové bojové vozidlo pěchoty Lynx, které vyvinula jeho firma.

HN: Šéfredaktor HN byl během vojenské služby vycvičen jako velitel tanku T-55. Bylo by pro něj těžké, kdyby to bylo potřeba, přeučit se na stroje s novou technologií, jako je třeba Lynx?

Ano, je to velká technologická změna. Ale je váš šéfredaktor schopen ovládat chytrý telefon a moderní počítač?

HN: Ano.

Takže i moje odpověď je ano. Já jsem byl v době své služby v armádě velitelem protiletadlového systému, jenž byl ve své době moderní a dnes je považován za starý. S novými systémy je jednodušší pracovat. Takže pokud ví, jak v T-55 zamířit, jak otočit věž, a umí další úkony, pak je jednodušší řídit Lynx než T-55. Navíc spousta věcí, které měl ve starších vozech na starost velitel, dělá v Lynxu jeho systém automaticky. Třeba zaměřování se dělá pomocí laseru, počítač to spočítá a pravděpodobnost přesného zásahu je vyšší.

HN: Proč si pořizovat nákladné moderní zbraně, když třeba konflikt na Ukrajině ukázal, že by možná stačilo modernizovat ty staré?

Jde v prvé řadě o výkon. Moderní technologie vám umožní najít nepřítelova vozidla v mnohem větší vzdálenosti než stará. Jednoho dne narazíte na omezení, protože díly v těch starých zbraních už nemáte čím nahradit. Víc vás bude stát udržování starého systému než pořízení nového, který vám vydrží i v následujících letech.

HN: Kdyby se české ministerstvo obrany rozhodlo pro Lynx, za jak dlouho od podepsání smlouvy bychom mohli čekat první dodávky, když vezmeme v úvahu, že jde o nový vůz, který se zatím nevyrábí, což rádi zdůrazňují vaši oponenti?

Zatím ještě pořád nemáme detailní požadavky. Víme, že česká armáda má do roku 2026 splnit určité požadavky Severoatlantické aliance, a z prvních podmínek víme, že dodávka má být dokončena do konce roku 2025. To je realistické pro všechny účastníky tendru. Kdybychom podepsali dohodu dnes, příští rok začnou dodávky.