Tisíce lidí, kteří se nestačili rozvést a s novým partnerem počali dítě, již nebudou muset absolvovat soudní anabázi a čekat, až jim soud potvrdí otcovství dítěte. Nyní matriky do rodného listu automaticky zapisují manžela, a to dokonce až do třístého dne po rozvodu. Změnu může povolit jedině soud. Ministerstvo vnitra rok pracovalo na novince, která má právě tyto případy zjednodušit. V budoucnu postačí, když žena, její nový partner i dosavadní manžel sepíší prohlášení, které předloží matrice.

Je to jen jedna z desítek změn, které přináší novely zákonů o matrikách, správních poplatcích a občanského zákoníku. Ještě letos je má projednat vláda a následně parlament. Podle ministerstva by lidé měli změny pocítit od poloviny příštího roku.

Právě otázka prokazování otcovství patří mezi ty, na které vnitro upozorňuje na prvním místě, protože pomůže novým rodičům ve složité situaci. "Je pro ně traumatizující setkávat se u soudu a tam si potvrzovat věci, o kterých radši nechtějí mluvit," říká náměstek ministra vnitra Petr Mlsna s tím, že jde o zbytečný úkon, který zatěžuje soudy.