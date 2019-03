První kolo slovenských prezidentských voleb vyhrála Zuzana Čaputová. Navzdory dezinformacím, které o ní šířily konspirativní servery. Po e-mailech a sociálních sítích se šířila například fotomontáž "dokazující", že je kandidátka součástí celosvětového židovského spiknutí. A jaká byla reakce fanoušků takových stránek po oznámení výsledků? "No nevím, aspoň tady na sociálních sítích byli všichni proti ní. A získá tolik hlasů? Každý máme právo na svůj názor a hlas, ale tohle?" píše například jedna z fanynek Slobodného vysielače. "Nikdo ji nechtěl a nakonec bude prezidentkou?!" diví se další. Konfirmační zkreslení, kvůli kterému mají lidé na internetu pocit, že všichni mají stejný názor jako oni, se zase ukázalo v plné nahotě.

V diskusích podobných jedinců nutně muselo dojít na "logická" vysvětlení, proč volby nedopadly podle jejich představ. Za prvé, je to všechno domluvené dopředu, protože 40 procent hlasů je podezřele moc. Za druhé, rozhodli to gayové a lesby. Čaputová sama je určitě jednou z nich. A za třetí, zemi pochopitelně ovládají zkorumpovaná média placená americkými Židy. Komentáře na Facebooku se předhánějí v apokalyptických vizích, podle kterých na Slovensku za éry Zuzany Čaputové nezůstane nikdo jiný než migranti a homosexuálové. Aby to neziskovkám a Bruselu nebylo líto, ani na jejich monstrózní vliv se nezapomíná.