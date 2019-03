Vedení občanských demokratů nelze upřít odvahu. Vyloučit politika, který je nejznámější a nejvýraznější tváří strany, je velký risk. Ale s Václavem Klausem mladším to už opravdu nešlo. Je názorově úplně jinde než současná ODS a naplňuje přesně ty charakteristiky, které zmínil Petr Fiala v projevu na programové konferenci, když popisoval to, co se do názorové pestrosti strany už nevejde: "zpochybňování naší západní orientace, transatlantických spojenectví a závazků a více či méně nápadné koketování s východními autoritativními režimy". V pragmaticky proevropské partaji Klaus mladší dlouhodobě vypadal spíš jako výsadkář od okamuristů. A tak není divu, že ho nakonec výkonná rada všemi hlasy vyloučila.

K současné ODS lze mít tisíc výhrad, nelze jí však upřít, že je to skutečná politická strana, která má jasné hodnoty a nenechá si je nikým brát, i když je dotyčný třeba synkem samotného zakladatele. Věta Václava Klause mladšího, že "ODS byla založena u nás v kuchyni", a tudíž jen on ví, co by měla dělat, je falešná a prázdná. V klausovské kuchyni se totiž už dlouhá léta vaří úplně něco jiného než to, co ODS nabízela původně. Místo pragmatického postoje k evropské integraci eurofobie. Místo západní orientace sympatie k Východu. Místo konzervativní uměřenosti divoké příměry spojeneckých politiků k Hitlerovi. Když se k tomu přidá dlouhodobá neloajalita Klause mladšího k ODS, naposledy ve formě vyjádření, že se nebude obtěžovat k evropským volbám, je zcela pochopitelné, že se strana rozhodla dál se s ním neobtěžovat.

Jak se může razantní krok projevit na podpoře ODS? Klaus je podle průzkumu, který si nechala vypracovat samotná ODS, mezi lidmi známější a důvěryhodnější než předseda Petr Fiala. Jenže mezi těmi, kdo nyní zvažují volbu ODS, je to obráceně. Klause považuje za důvěryhodného 57 procent, Fialu 73 procent z nich. Klaus navíc působí jako politický repelent na liberální voliče, které by mohla ODS teoreticky oslovit. Jisté množství voličů odejde (zejména pokud si Klaus junior založí vlastní partaj, jak mu radí otec), jiní naopak přijdou.

Když se před lety rozcházel s “klausismem“ Mirek Topolánek a napsal, že nechce, aby ODS byla "zakrnělá do podoby doktrinářské národovecké a eurofobní strany", mělo se to obecně také za nerozum. Jenže partaj pod Topolánkovým vedením vyhrála v roce 2006 volby s 35 procenty hlasů. Rozhodnutí Fialova vedení vyběhnout s Klausem se jeví jako riskantnější než Topolánkovo. Jenže Petr Fiala měl zatím všechno velmi dobře spočítané. A především dnes stejně jako tehdy platí, že odvážnému štěstí přeje. ODS může na vyjasnění svého postoje dlouhodobě spíš vydělat.

