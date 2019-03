Společnost Huawei se dostává do nezáviděníhodné situace: řada států s ní nechce nic mít a byla by ráda, kdyby jejich mobilní operátoři stavěli 5G sítě s někým jiným. V čele boje proti čínskému telekomunikačnímu obru stojí Spojené státy a záležitost je pro ně natolik důležitá, že Andreji Babišovi vynesla pozvání do Bílého domu a centrály CIA. Tedy do míst, kam by se kontroverzní a trestně stíhaný premiér nevýznamné země jinak podíval jenom stěží.

Nejnověji Huawei způsobil menší rozkol mezi USA a Německem. To dostalo na diplomatické poměry ostrou zprávu, která varuje před omezením sdílení strategických informací, pokud ze svých sítí Huawei nevystrnadí. Není to ovšem poprvé: už před měsícem v Maďarsku − kde má Huawei docela silnou pozici − americký ministr zahraničí varoval, že USA omezí spolupráci se zeměmi, které budou nadále s Huaweiem obchodovat.

Proč je Huawei najednou pária? Celý problém má několik vrstev, a abychom na něj nahlédli v úplnosti, musíme je zvážit všechny najednou.

V první řadě je jisté, že výrobky Huaweie představují bezpečnostní riziko. Což není pojem vágně rétorický, ale odborný se zcela jasně definovaným obsahem. Označení za bezpečnostní riziko neznamená, že by v produktech firmy byla nějaká konkrétní zranitelnost, o které by existovaly nezvratné důkazy. V oboru se jenom zřídka pracuje s jasnými důkazy. Jde o pravděpodobnosti. Jak velká je pravděpodobnost, že dojde k problému a jaká by byla jeho velikost. Jak dalekosáhlé by mohly být škody, jak snadné by bylo je napravit nebo vůbec zjistit, že k nim došlo. Existují metodiky na řízení rizik, jejichž cílem je stanovit, jaká míra rizika je přijatelná a jaká již ne.

Historie společnosti Huawei je… pohnutá. Její vznik i růst, minulost, současnost i budoucnost jsou těsně spojeny s čínským státem a s režimem, od kterého ji nelze nijak oddělit. Je naprosto jisté, že vyjde potřebám tamního režimu plně vstříc, je jeho pevnou součástí. Pochybovat o tom je stejné jako pochybovat o spolupráci a provázanosti Omnipolu a československého státu v dobách studené války. Nic na tom nezmění ani prohlášení ředitele místní pobočky, že je připraven porušit čínské zákony a zastavit činnost firmy. Je nedůležitou figurkou, která může s naprosto čistým svědomím říkat cokoliv. Jeho spolupráce při špionáži a kybernetickém boji není potřebná a nemá žádné relevantní pravomoci.

Bez Huaweie se ale telekomunikační společnosti dokážou obejít jenom obtížně. Nebavíme se zde o mobilních telefonech za pár tisíc, ale o technologických celcích za miliardy. Nebavíme se o krabičce, kterou lze vyměnit ze dne na den, ale o zařízeních pro páteřní sítě, u kterých by výměna trvala léta.

Dalším problémem je, že Huawei dnes představuje technologickou špičku. Zejména v oboru 5G sítí, ale když na to přijde, ani ty jeho mobily nejsou špatné. Je to důkazem funkčnosti bezohledného, ale v mnohém obdivuhodného čínského pragmatismu.